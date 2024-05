ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』をテーマにしたキュートな新作スイーツがフランス菓子「ダロワイヨ」より登場! 全部欲しくなってしまいそうな可愛すぎるラインナップをご紹介します♪『ふしぎの国のアリス』は、1951年に公開されたディズニーの長編アニメーション映画作品。白ウサギのあとを追って穴に落ちたアリスの奇想天外な冒険を描く。今回、ダロワイヨから登場する『ふしぎの国のアリス』新作スイーツは、アリスのティーパーティーをテーマにしたアイテムとなっていて、パステルカラーのブルーを基調に、ふしぎの国の仲間たちがあしらわれた大人可愛いデザインが大注目ポイント!

コンパクトサイズの角缶入りの「マカロンラスク缶/Alice in Wonderland」(ピンクとブルーの全2種、ステッカー1枚入り)、アリスの涙の池に浮かぶガラス瓶をイメージした「クッキーボトル/Alice in Wonderland」は、それぞれ缶や瓶にとっても可愛いアリスのイラストがデザインされていて、お菓子を食べ終わったあとも小物などを入れて楽しめそう♪他にも、ふしぎの国の仲間たちがプリントされた9種類のマカロンが入った「マカロン詰め合わせ(9個入)/Alice in Wonderland」、ピンクとブルーのリボンが可愛すぎる「マカロン詰め合わせ(2個入)/Alice in Wonderland」(全2種)、アリスデザインのBOXにステッカーも1枚入っている「オペラ サンク/Alice in Wonderland」、カラフルなメレンゲ菓子入りの「スフレ(フレーズ&テ)/Alice in Wonderland」が用意されていて、どれにしようか迷ってしまいそうな可愛さだ。ダロワイヨの『ふしぎの国のアリス』新作スイーツは、ダロワイヨ店舗および公式オンラインショップにて5月9日(木)より発売中。いずれも期間・数量限定となっているので、気になる人は早めにチェックしてみて!(C)Disney