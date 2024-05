【ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024】7月 開催予定

本日5月10日、「ストリートファイター6」プロゲームチームの頂点を競う大会「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」について、「2ディビジョン制」が導入されることが発表された。

シリーズ最新作「ストリートファイター6」での開催となった昨シーズン。2024年シーズンはさらに規模が拡大し、「Crazy Raccoon」、「FUKUSHIMA IBUSHIGIN」、「Yogibo REJECT」の3チームが加わった計12チームが日本最強の座をかけてリーグ戦挑むこととなる。

今シーズンは規模の拡大に伴い、12チームが「Division S」と「Division F」の2つのディビジョンに別れてのリーグ戦となる。各ディビジョンの上位チームが決勝戦となる「プレイオフ・グランドファイナル」に進出することができる。

さらに優勝チームには、両国国技館での開催が告知された「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ」への出場権が与えられる。

さらなる情報については随時公式サイトにてお知らせされる予定となっている。

□「2024年シーズンは『2ディビジョン制』で実施!」のお知らせページ

