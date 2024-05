ホテルニューオータニ(大阪・幕張)では、2024年7月12日(金)から「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」を開催!

2024年の新テーマ『しろくまのふるさとにあそびにいきました』の世界観を、スイーツやドリンク、店内装飾で表現したスイーツビュッフェです。

ホテルニューオータニ(大阪・幕張)「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ」

開催期間:2024年7月12日(金)〜8月31日(土)

スペシャルシートプラン・プレミアムステイプラン予約:2024年5月24日(金)12:00〜

一般予約:2024年6月3日(月)12:00〜

【ホテルニューオータニ大阪】

基本料金:

・大人 (平日)6,300円/(土・日・祝・8/13〜16)6,900円

・小学生 4,000円

・幼児(4歳以上) 3,000円

※いずれも税金・サービス料共

時間:

・平日 11:30〜16:30(最終入場15:00)

・土・日・祝・8/13〜16 11:30〜18:30(最終入場17:00) ※各90分制

開催店舗:ホテルニューオータニ大阪 ティー&カクテル「SATSUKI LONGE」(ロビィ階)

【ホテルニューオータニ幕張】

基本料金:

・大人 (平日)7,600円/(土・日・祝・8/13〜16)8,100円/(8/3のディナー)9,500円

・小学生 3,600円

・幼児(4歳以上) 2,200円

※いずれも税金・サービス料共

時間:

・ランチ 11:30〜16:30(最終入場14:30)

・ディナー 17:30〜20:00(最終入場18:00)※毎週土曜日(8/31は除く) 、7/14、8/11〜15

※各120分制

開催店舗:ホテルニューオータニ幕張 ティー&カクテル「ザ・ラウンジ」(ロビィ階)

ホテルニューオータニ(大阪・幕張)で、「すみっコぐらし」のキャラクターたちをイメージしたスイーツやドリンクが登場するスイーツビュッフェ「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」を夏休み期間限定で開催。

「ホテルニューオータニ大阪」ではティー&カクテル「SATSUKI LOUNGE」、

「ホテルニューオータニ幕張」ではティー&カクテル「ザ・ラウンジ」が会場となっています。

スイーツビュッフェのほか、オリジナルサコッシュ付スペシャルシートプランや、夏休みの家族旅行におすすめのプレミアムステイプランも販売されます!

すみっコスイーツ全6種

スイーツビュッフェには、スイーツに絶対の自信を持つニューオータニのパティシエが手掛けた「すみっコスイーツ」が全6種登場!

高級スイーツで知られる「パティスリーSATSUKI」のパティシエが“すみっコぐらし”を小ぶりでかわいいスイーツで表現。

2024年の新テーマ「しろくまのふるさとにあそびにいきました」の世界観を、スイーツやドリンク、店内装飾で体験できます。

厳しい暑さが予想される夏休みに、涼やかなひとときを“すみっコぐらし”と一緒に過ごせるスイーツビュッフェです。

しろくまとしろくまのきょうだいのチーズムース(上段左)

クッキーを下地にしたチーズムース。

ベリーのゼリーとフランボワーズ、ピスタチオをトッピングしたかわいらしいスイーツです。

ぺんぎん?の抹茶ロールケーキ(上段中央)

赤いラズベリーの顆粒をトッピングした、いちご入りの抹茶のロールケーキ。

「ぺんぎん?」と同じ緑色で仕上げられています。

とんかつのチョコレートムース(上段左)

ミルクチョコレートのムースを、ココナッツパウダーでコーティング。

「とんかつ」のサクサク感を再現しています!

ねこのシフォンケーキ(下段左)

ふわふわのシフォンケーキの上に、キャラメルクリームとチョコレートクッキーを飾った「ねこのシフォンケーキ」

「ねこ」と「ざっそう」の飾りもかわいい☆

とかげのラムネゼリー(下段中央)

クリームを下地にした微炭酸のラムネゼリーです。

さくらんぼとブルーベリーをトッピングした、夏にぴったりの涼やかなスイーツ。

ふろしきのロールケーキ(下段右)

いちごのロールケーキです。

「ふろしき」の柄を、フランボワーズを練り込んだスポンジ生地で表現しています。

オリジナルコースター付のオプションドリンク

価格:各1,000円

※税金・サービス料共

種類:

・しろくま(カルピス+ブルーベリーヨーグルト+ミルクアイスクリーム)

・ぺんぎん?(抹茶ミルク+ピスタチオアイスクリーム)

・とんかつ(紅茶シロップ+ミルク+ミルクティーアイスクリーム)

・ねこ(パイナップルジュース+レモンソーダ+バニラアイスクリーム)

・とかげ(レモンソーダ+ブルーキュラソーシロップ+ラムネアイスクリーム)

今回のテーマに登場する、「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」の衣装を表現したノンアルコールドリンクが全5種類登場。

特典として、注文したドリンクのモチーフとなったキャラクターのオリジナルコースターがもらえます☆

※トッピングの帽子や耳は紙製のため、食べられません

ランチにもぴったりな洋食メニュー

※写真はイメージです

ニューオータニのスイーツビュッフェの魅力はスイーツだけではありません!

ランチとしても楽しめる軽食や洋食メニューもそろっています。

「すみっコぐらし」にちなんだ「とんかつ」サンドウィッチ、「あじふらいのしっぽ」のアジフライや「えびふらいのしっぽ」のエビフライ、さらに「ぽっぷこーん」など塩系のグルメが登場。

そのほかにも、サラダバーやサンドウィッチ、スープ、パスタ料理やハンバーグなど洋食メニューも充実しているので、ランチ代わりにもおすすめです。

「すみっコぐらし」以外のスイーツにも注目

※写真はイメージです

また、「すみっコぐらし」のかわいいキャラクターをイメージしたコラボスイーツ以外にも、ホテルニューオータニのスイーツブティック「パティスリーSATSUKI」の凄腕パティシエが手掛けるショートケーキや涼やかなグラススイーツが登場。

定番のいちごショートケーキ、メロンやピーチのジュレのほか、「ピエール・エルメ・パリ」のスイーツも登場(大阪のみ)し、夏休み限定ビュッフェを盛り上げます。

来場者特典「オリジナルステッカー」プレゼント

「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」に来場すると、1名につきオリジナルステッカーを1枚プレゼント!

ステッカーのデザインは2種類。

夏休み限定スイーツビュッフェの思い出に、スマートフォンに忍ばせてもかわいいデザインです。

※デザインは選べません

【先行予約可能】ホテルオリジナルのサコッシュ付「スペシャルシートプラン」

料金:

・大阪:大人 9,000円/4歳〜小学生 6,000円

・幕張:大人(平日)9,500円 (土・日・祝日・8/13〜16)10,000円 (8/3のディナー)11,500円/4歳〜小学生 5,500円

サコッシュサイズ:230×160mm

※事前予約制

※スイーツビュッフェ、オリジナルサコッシュ、税金・サービス料共

会場の「すみっこ」の席に加え、オリジナルサコッシュを1名につき1個プレゼント!

さらに撮影用に「すみっコ」たちの「てのりぬいぐるみ」セットを借りることができます。

※てのりぬいぐるみ貸出は1グループにつき1セット

【先行予約可能】オプションドリンク1杯付「プレミアムステイプラン」

スイーツビュッフェの席の優先確保に加えて、オリジナルコースター付のオプションドリンクを1名につき1杯プレゼント!

夏休みの家族旅行におすすめの「プレミアムステイプラン」が、大阪・幕張それぞれに登場します。

ホテルニューオータニ大阪

スーペリアツイン

料金:1名1室 42,000円〜/2名1室 54,000円〜/3名1室 72,000円〜

スーペリアルーム(30平米)のお部屋に宿泊できるプランです。

「すみっコぐらし」のスイーツビュッフェも楽しめて、家族や友だち一緒に夏休みの思い出づくりができます☆

※お部屋の眺望・ベッドタイプはホテルお任せとなります

※1泊室料、朝食、スイーツビュッフェ、オプションドリンク、税金・サービス料共

ホテルニューオータニ幕張

モデレートツイン

料金:1名1室 29,700円〜/2名1室 44,400円〜/3名1室 61,200円〜

お部屋はモデレートルーム(36平米)。

「すみっコぐらし」のスイーツビュッフェとともに、贅沢なホテルステイも楽しめます。

※1泊室料、朝食、スイーツビュッフェ、オプションドリンク、税金・サービス料共

人気キャラクター「すみっコぐらし」の世界観を表現したスイーツが楽しめるホテルのスイーツビュッフェ!

「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」は、ホテルニューオータニ(大阪・幕張)にて、2024年7月12日(金)から8月31日(土)までの期間限定で開催です。

