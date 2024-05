3人組ロックバンド・DOPING PANDAが10日、6月から開催するツアー『mugendai THE CARNIVAL 2024』の東京、名古屋公演の詳細を発表。両公演は『DANDYSMANIACS(ダンディズメイニアックス)』と題された企画となり、メジャー1stアルバム『DANDYSM』と、2ndアルバム『Dopamaniacs』に収録された全楽曲が演奏される。

DOPING PANDAは、Yutaka Furukawa(Vo&Gt)、Taro Hojo(Ba)、Hayato Beat(Dr)からなるロックバンド。1997年に結成され、2000年7月にシングル 「dream is not over」でインディーズデビュー、2005年4月にミニアルバム『High Fidelity』でメジャーデビューした。結成15年の節目である2012年4月19日、TOKYO DOME CITY HALL公演をもって解散。2022年に10年ぶりの再結成を発表した。今回再現されるのは、2006年4月5日リリースのメジャー1stアルバム『DANDYSM』と、2008年3月12日リリースのメジャー2ndアルバム『Dopamaniacs』。この2作には、現在もライブで披露される機会が多いキラーチューン「MIRACLE」「Hi-Fi」「The Fire」「Crazy」などが収録されている。この発表に合わせ、両アルバムジャケットをモチーフとした公演ロゴ、新たなアーティスト写真が解禁。チケットのオフィシャル先行受付も開始された。■『Doping Panda 2024 kickoff party』日程6月15日(土) 東京・新代田FEVER■『mugendai THE CARNIVAL 2024』日程6月16日(日) 千葉・千葉LOOK6月29日(土) 京都・京都磔磔6月30日(日) 兵庫・神戸VARIT.7月6日(土) 宮城・仙台darwin7月7日(日) 栃木・宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-29月16日(月) 北海道・札幌PENNY LANE24(対バン:the band apart)9月28日(土) 福岡・福岡BEAT STATION(対バン:the band apart)10月5日(土) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO10月14日(月) 東京・恵比寿LIQUIDROOM