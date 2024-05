声優・近藤孝行と小野大輔によるユニット・TRD(トラッド)の「What's Going On?」Music Video Short ver.がYouTubeで公開された。TRDは声優の近藤孝行と小野大輔によるユニット。2024年6月26日に発売されるアルバム「What's Going On?」をもってユニット活動を終了することが発表されている。アルバムのリード曲となる「What’s Going On?」は元SOUL'd OUTのSinnosukeから提供された一曲。ブラスやストリングスを多用したディスコ調のアップナンバーで、アルバム制作には西岡和哉や津波幸平、JUVENILE、鶴崎輝一、岩見直明らが参加している。

アニメのタイアップ曲「Strangers」「Cozy Crazy PARTY!」のリアレンジバージョンなども収録されるとのことで、彼らが時折披露してきたアコースティックライブの世界観も、このアルバムで堪能できる。アルバムタイトルともなっている「What’s Going On?」は、二人からファンへの、いつでも寄り添う気持ちを表したダブルミーニング。順次試聴も公開されている。活動終了まで残り1ヶ月半、最後まで注目を集める。