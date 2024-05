5月9日、スパイク・チュンソフトはダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード プラス』を7月18日に発売すると発表しました。

対応プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、PC(Steam)となっています。価格は通常版が税込6985円、デジタルデラックスエディションが税込7920円。

PS5/steam/Xbox Series X|S『超探偵事件簿 レインコード プラス』アナウンストレーラー(YouTube)

https://youtu.be/PvB9fmVeR-Q



本作は2023年に発売されたNintendo Switch向け『超探偵事件簿 レインコード』に、機能強化や追加要素が文字通り「プラス」された作品となっています。

機能強化・追加要素: ・4K解像度に対応。陰影やディティールが精細に表現されることで、ネオンに彩られたカナイ区の様子や怪しげな謎迷宮の雰囲気など、より美麗なグラフィックでゲームプレイ楽しめます。 ・ロード時間の大幅な短縮を実現し、テンポよく快適にプレイできます。 ・「デスヒコ編」「フブキ編」「ハララ編」「ヴィヴィア編」「ヤコウ編」のサブストーリー5つを収録。 ・一度見たイベントシーンやBGMを楽しめるギャラリーモードを追加。お気に入りのシーンを何度でも閲覧可能です。

