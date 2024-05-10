Cocco、13th Album『ビアトリス』をオリジナルジャケット、英訳付きでアナログ盤リリース
Coccoが、2月14日にリリースしたオリジナルアルバム『ビアトリス』を2枚組のアナログ盤として数量限定でリリースする。
ジャケットは、CDとは異なるアナログ盤オリジナルのデザインでリリース。2月にリリースされたCDの完全生産限定盤・初回限定盤Aに付属されていたフォトブックの写真を起用し、アナログ盤ジャケットならではのスケール感を活かした、臨場感をより強く感じさせるアートワークとなっている。VICTOR ONLINE STORE限定での早期予約特典は、こちらのジャケットに本人が直筆でサインを入れる仕様。また、アナログ盤のみの特別仕様として歌詞の英訳も付属した、数量限定リリースとなる。
リリース情報
７月24日リリース
価格：5500円（税込）/ 5000円（税抜）
品番：VIJL-60335〜60336
・アナログ盤オリジナルジャケットデザイン
・歌詞英訳付き
＜収録曲＞
SIDE.A
01. クジラのステージ
02. 踊るように生きて
03. OKINAWAN BLUE
SIDE.B
01. take me home
02. 藍に深し
03. お望み通り
SIDE.C
01. 飛花落花 WOWOWオリジナルアニメ「火狩りの王」第2シーズンオープニングテーマ
02. 春荒らし
03. 哀想歌
SIDE.D
01. 7th floor
02. Sweet silence
03. ファンタジー テレビ東京系「WBS ワールドビジネスサテライト」エンディングテーマ
04. SE2024
VICTOR ONLINE STORE限定 早期予約特典：本人直筆サイン入りジャケット
早期予約期間：5月10日（金）18:00〜5月24日（金）12:00（正午）
予約URL：https://victor-store.jp/item/97150
ライブ・イベント情報
8月11日（日）「真夏の沖縄音楽フェスティバル2024」 @ 大阪・大阪新歌舞伎座
9月23日（月・祝）「琉球フェスティバル2024 東京」 @ 東京・日比谷公園大音楽堂
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