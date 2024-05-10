¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÈÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¡Ö·îÅç¤ÎÌë·Ê¡×¤ò³Ú¤·¤à»¶Êâ/¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ª¤¿¤±¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤ª¤¿¤±¡¢¤â¤ó¤¸¤ã¡¢¤È¤¤É¤·Ý¿Í¡×¡¿Âèx²ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤Ö¤é¤êÌë¤Î·îÅç»¶ºö¡×
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¤¿¤±¤Ç¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦·îÅç¤Ç¡ÖÃÝ¤Î»Ò¡×¤È¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤²°¤â·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö·îÅç¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤òË¬Ìä¤·¤¿¸å¡¢Ìë¤Î·îÅç¤ò»¶ºö¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÑÂç¶¶¤Î²¼¤Î¥¢¥ó¥°¥é¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È
·îÅç¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò½Ð¤Æº¸¡¢¶ùÅÄÀîÊýÌÌ¤ØÆÍ¤Åö¤¿¤ê¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£º¸¼ê¤Î³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤ë¤È¶ùÅÄÀî¥Æ¥é¥¹¡Ê¶ùÅÄÀî¤ÎÎ¾´ß¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿Í·ÊâÆ»¡Ë¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡É¶Ê¤¬¤ì±¦¡É¡£ÄÑÂç¶¶¤Î²¼¤òÀø¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¼ê¤ËÎ×¹Á¾ÃËÉÃÄÃÏ°è³èÆ°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤éÃæ±û¶èÄÑ£±ÃúÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤¤¡¢¥¢¥ó¥°¥é¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ»±è¤¤¤Ë¤ÏÍÌ¾¤ÊÄÑ¼Ñ²°¤µ¤ó¤¬3Å¹ÊÞÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄÑ¸» ÅÄÃæ²°¡×¡¢¡ÖÄÑ¼Ñ Å·°ÂËÜÅ¹¡×¡Ö¤Ä¤¯¤À¤Ë´Ýµ×¡×¡£¤É¤ì¤â¹¾¸Í»þÂåÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¤¹¤°¶á¤¯¤ËËÍ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿Ãæ±û¶èÎ©ÄÑÃæ³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÏËÜÅö¤Ë»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæ³Ø¹»¤Î¸åÇÚ¤ËË¿ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÇÂÐÃÌ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤ÈÌ©¤«¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤µ¤ó¡¢¸ò¾Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¡òª¶¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶ùÅÄÀî¥Æ¥é¥¹¤ò»¶ºö
ÄÑÂç¶¶¤ÎÊý¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¾¡òª¶¶¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¸«¤ë¾¡òª¶¶¤Î·Ê¿§¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¡©
¾¡òª¶¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍÌ¾¤Ê¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ê¢¨¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¾¡òª¶¶¤Ã¤Æ¡¢Á¥¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤Ë¶¶¤ÎÃæ±û¤¬³«ÊÄ¤¹¤ë²ÄÆ°¶¶¤Ç¡¢³«ÊÄ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¶ùÅÄÀî¤ÎÌ¾Êª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤±¤ì¤É»þÂå¤¬³¤±¿¤«¤éÎ¦±¿¤Ë°Ü¤ëÃæ¤Ç¡¢¶¶¤ÏÊÄ¤¸¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Áµµ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÉñÂæ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¡£Î¾¤µ¤ó¡ÊÎ¾ÄÅ´ªµÈ¡Ë¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£Å¾¹»¤¹¤ëÍ§¿Í¡¦ÇòÄ»½ã¤¯¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î´ê¤¤¤¬¡Ö¾¡òª¶¶¤¬³«¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿Î¾¤µ¤ó¤¿¤Á°¥¬¥¥È¥ê¥ª¤Ï¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¶¶¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄÉ¼ê¤òÀø¤êÈ´¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¡òª¶¶¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£Ä®Ãæ¤Ïº®Íð¤¹¤ë¤·¡¢Î¾¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇòÄ»¤¯¤ó¤Ï¤½¤Î»þ¤Î´¶·ã¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢¶¶¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯¤¸¡¼¤ó¤È¤¤Æ¡¢ËÍ¡¢¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¢¨Âè71´¬ ¼ýÏ¿¤Î¡Ö¾¡òª¶¶¤Ò¤é¤±¡ª¤Î´¬¡×¡Ë
¶ùÅÄÀî¥Æ¥é¥¹¤ò¾¡òª¶¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤È¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ç¤«¤¤¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¡ÖÀ»Ï©²Ã¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À»Ï©²Ã¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ»Ï©²Ã¥¿¥ï¡¼¡×¤È¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡ÖÀ»Ï©²Ã¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤Î2Åï¤«¤éÀ®¤ë¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÂçÀîÃ¼¥ê¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£21¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¶ùÅÄÀî¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
1986Ç¯¤ËÃå¹©¤µ¤ì¤¿ÂçÀîÃ¼¥ê¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£21¤Ï¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¡É¤Ï¤·¤ê¡ÉÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢Ë¿ÍÌ¾¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤È¤«ÍÌ¾²Î¼ê¤¬½»¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Æ±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢À»Ï©²Ã¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÎÎÙ¤Ë¡ÖÀ»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÉÂ±¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤ÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À»Ï©²Ã¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÎÂÐ´ß¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤¤¤¿·îÅç¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¤ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á°²ó¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·îÅç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë·îÅç¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°°ÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤Î»£±Æ¤Î»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àî±è¤¤¤«¤é¸«¤ë¿å¾å¥Ð¥¹¤ä²°·ÁÁ¥¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë²°·ÁÁ¥¤ÏÊ¿°Â»þÂå¤¬È¯¾Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ê¤Î¤Ç¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï²Æ¤È¤«¥ê¥¢¥ë¤Ë¶ùÅÄÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±ø¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¸þ¤³¤¦´ß¤Þ¤Ç±Ë¤¤¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£
¤¤¤ä¡¼¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÈÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬Î¾Êý¸«¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬¤³¤³¤Ï·îÅç¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ÇÍè¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ºÇ¸å¤Ë¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÃËÆ±»Î¤ÇÃý¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£Â¿Ê¬º£¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥»¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¤½¤¦¤À¡¢ËÍ¡¢½÷À¤ò¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¤Æ¸«¤»¤¿¤¤ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¤·¤«ÅÁ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢º¸Â¦¤¬¤é¤é¤Ý¡¼¤È¤Ç±¦Â¦¤¬¤ªÂæ¾ì¤ÎÆ»¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÆ»¤ò¡Ä¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤ÏÏ¢ºÜ¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ²¹¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·îÅçÀî¿åÌç¤«¤éÀ¾ÃçÄÌ¤ê¤Ø
¾¡òª¶¶¤Î¼êÁ°¤Ë·îÅçÀî¿åÌç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¿åÌç¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬Í§Ã£¤Î²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°æ¾å¤¯¤ó¡£
¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¿´Îî¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ç¥Ë¡¼¥º¾¡¤É¤Å¹¤âÅÔ±Ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤·ú¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤È³¹ÊÂ¤ß¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
·îÅçÀî¿åÌç¤«¤é·îÅçÀî±è¤¤¤ËÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤ÈÀ¾ÃçÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¤³¤³¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Äà¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÄà´È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢»å¤À¤±¿â¤é¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÄà¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·îÅç¤È¸À¤¦¤È¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¤¾ÆÆù¤Î¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Â²È¤¬¾ÆÆù²°¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¿ÍÌ¾²Î¼ê¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÆÆù²°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤¢¡¢¡Ö¡×¤Ï¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬·ã¤¦¤Þ¤Ç¤¹¡£¾ÆÆù¥é¥¤¥¹¤â¾ßÌý¤¬¶¯¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥À¥¤¥¨¡¼·îÅçÅ¹¤Î2³¬¤Ï·îÅç²¹Àô¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤ÏÄ«°ìÈ¯Æþ¤Ã¤Æ¡¢·îÅç¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤¯Á°¤â°ì²óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ê¬·îÅç¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¼Ì¿¿¤ÎÊý¤¬´é¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
º£Æü¤â¤â¤ó¤¸¤ã²°Å¹¼ç¡¦¤ª¤¿¤±
À¾ÃçÄÌ¤ê¤ò·îÅç±ØÊýÌÌ¤Ë¿Ê¤à¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö¹¥Èþ²È¡×¡£1954Ç¯ÁÏ¶È¤Î·îÅç¤â¤ó¤¸¤ã¤Î¸µÁÄ¤Ç¤¹¤Í¡£
²þ¤á¤ÆÀ¾ÃçÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤²°¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¾¾°æ¤µ¤ó¡Ê·îÅç¤â¤ó¤¸¤ã¿¶¶½²ñ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Ó¡×Å¹¼ç¤Î¾¾°æ¾¡Èþ¤µ¤ó¡Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£90Å¹ÊÞ¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÃÝ¤Î»Ò¡×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤²°¤ÎÊÂ¤Ó¤«¤é³°¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Æþ¸ý¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â¤ò»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ß¤ó¤Ê¡Ö±ü¤ÎÊý¤Î¤ªÅ¹¤â¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ê¤ó¤«¤Ç»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¾¦Çä¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¾ò·ï¡£
¤±¤ì¤É¡¢¾®¶âÂô¤µ¤ó¡ÊÉûÍý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö°ì¼ù¡×Å¹¼ç¤Î¾®¶âÂô¹¸¤µ¤ó¡Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾¦Å¹³¹Á´ÂÎ¤Î³èµ¤¤ÏÆþ¸ý¤Î¤ªÅ¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£Æü¤âËþÀÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ¹¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¼¡²ó¡ª