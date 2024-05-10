朗読劇『ネコたん！』開幕 47人の声優が猫になる！初日写真公開で 伊達さゆり・相良茉優ら
人気声優47人が上演回替わりで猫を演じる朗読劇「ネコたん！〜猫町怪異奇譚〜」が9日、池袋・あうるすぽっとにて開幕した。
【写真】猫耳がかわいい！スカートで美脚チラリの伊達さゆり
同作は、大正・昭和初期に活躍した詩人萩原朔太郎がひとつだけ残した小説『猫町』をモチーフにした、昭和モダンな世界観のなかで生きる猫たちの日常に、ミステリーを盛り込んだオリジナル作品。猫だけが暮らす町“猫町”で巻き起こる連続猟奇猫殺し(ねこごろし)事件に、天真爛漫な探偵猫の迷路(まよいじ)ソマリが挑む。
ライブ配信も決定し、日時は18日＆千秋楽公演19日ともに19時回。また、迷路ソマリ役の鈴原希実、伊達さゆり、吉武千颯が歌唱するテーマソングのライブ音源も販売されることが決定した。
■キャスト
迷路ソマリ（思い立ったらすぐ行動、天真爛漫な探偵猫）
cv：鈴原希実、伊達さゆり、吉武千颯
雨宮将太（過去の因縁に縛られる、捜査一課のエース刑事猫）
cv：伊東健人、浦和希、大野智敬、神尾晋一郎、狩野翔、高橋英則、戸谷菊之介、中澤まさとも、中島ヨシキ、西山宏太朗、森永彩斗、山口智広
財部梨杏（ソマリに依頼を持ち込む、優美高妙な富豪猫）
cv：大橋彩香、工藤晴香、久保ユリカ、駒形友梨、相良茉優、佐々木李子、涼本あきほ、瀬戸桃子、高橋ミナミ、立花日菜、田中ちえ美、土屋李央、豊田萌絵
龍石李依（型破りな雰囲気を漂わせる曲者で、事件の鍵を握る重要参考猫）
cv：市川蒼、石見舞菜香、小市眞琴、榊原優希、諏訪ななか、高田憂希、橘龍丸、土屋李央、中澤まさとも、野口瑠璃子、増元拓也、Machico、峯田茉優
サクタロー（飄々とした生き字引、猫町の長老猫）
cv：赤羽根健治、市川太一、井上和彦、大場真人、笠間淳、神尾晋一郎、高橋英則、橘龍丸、浜田賢二、増元拓也、安田陸矢、山下誠一郎
縫島くるみ（甘い香りに派手な風貌のお調子猫) cv：永瀬千裕
弁士：滝佳保子
【写真】猫耳がかわいい！スカートで美脚チラリの伊達さゆり
同作は、大正・昭和初期に活躍した詩人萩原朔太郎がひとつだけ残した小説『猫町』をモチーフにした、昭和モダンな世界観のなかで生きる猫たちの日常に、ミステリーを盛り込んだオリジナル作品。猫だけが暮らす町“猫町”で巻き起こる連続猟奇猫殺し(ねこごろし)事件に、天真爛漫な探偵猫の迷路(まよいじ)ソマリが挑む。
■キャスト
迷路ソマリ（思い立ったらすぐ行動、天真爛漫な探偵猫）
cv：鈴原希実、伊達さゆり、吉武千颯
雨宮将太（過去の因縁に縛られる、捜査一課のエース刑事猫）
cv：伊東健人、浦和希、大野智敬、神尾晋一郎、狩野翔、高橋英則、戸谷菊之介、中澤まさとも、中島ヨシキ、西山宏太朗、森永彩斗、山口智広
財部梨杏（ソマリに依頼を持ち込む、優美高妙な富豪猫）
cv：大橋彩香、工藤晴香、久保ユリカ、駒形友梨、相良茉優、佐々木李子、涼本あきほ、瀬戸桃子、高橋ミナミ、立花日菜、田中ちえ美、土屋李央、豊田萌絵
龍石李依（型破りな雰囲気を漂わせる曲者で、事件の鍵を握る重要参考猫）
cv：市川蒼、石見舞菜香、小市眞琴、榊原優希、諏訪ななか、高田憂希、橘龍丸、土屋李央、中澤まさとも、野口瑠璃子、増元拓也、Machico、峯田茉優
サクタロー（飄々とした生き字引、猫町の長老猫）
cv：赤羽根健治、市川太一、井上和彦、大場真人、笠間淳、神尾晋一郎、高橋英則、橘龍丸、浜田賢二、増元拓也、安田陸矢、山下誠一郎
縫島くるみ（甘い香りに派手な風貌のお調子猫) cv：永瀬千裕
弁士：滝佳保子