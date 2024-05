【一番くじ WIZARDING WORLD Series 2】9月中旬 発売予定価格:1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ WIZARDING WORLD Series 2」を9月中旬に発売する。価格は1回750円。

本商品は、映画「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」に関するグッズが当たる一番くじ。商品ページが公開され、A賞「ホグワーツペンデュラムクロック」の彩色原型画像がお披露目された。

景品にはほかにもプレート、ポスタオル、ガラスコレクションなど、A賞からH賞、までの8等級とラストワン賞が用意されている。

□「一番くじ WIZARDING WORLD Series 2」のページ

景品ラインナップ

・A賞 ホグワーツペンデュラムクロック

・B賞 プレート

・C賞 ポスタオル

・D賞 缶ケース&ポストカード

・E賞 ガラスコレクション

・F賞 ラバーセレクション

・G賞 巾着/タオルアソート

・H賞 ステーショナリー

・ラストワン賞 入学許可証 ブランケットインクッション

・ダブルチャンスキャンペーン ホグワーツペンデュラムクロック

(C)WIZARDING WORLD characters, names and related indicia (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & TM WBEI. Publishing Right (C) JKR.(s24)