A賞は大迫力のホグワーツペンデュラムクロック！ 「一番くじ WIZARDING WORLD Series 2」商品ページ公開
【一番くじ WIZARDING WORLD Series 2】
9月中旬 発売予定
価格：1回750円
・A賞 ホグワーツペンデュラムクロック
9月中旬 発売予定
価格：1回750円
BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ WIZARDING WORLD Series 2」を9月中旬に発売する。価格は1回750円。
本商品は、映画「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」に関するグッズが当たる一番くじ。商品ページが公開され、A賞「ホグワーツペンデュラムクロック」の彩色原型画像がお披露目された。
景品にはほかにもプレート、ポスタオル、ガラスコレクションなど、A賞からH賞、までの8等級とラストワン賞が用意されている。
□「一番くじ WIZARDING WORLD Series 2」のページ
景品ラインナップ
・A賞 ホグワーツペンデュラムクロック
・B賞 プレート
・C賞 ポスタオル
・D賞 缶ケース＆ポストカード
・E賞 ガラスコレクション
・F賞 ラバーセレクション
・G賞 巾着/タオルアソート
・H賞 ステーショナリー
・ラストワン賞 入学許可証 ブランケットインクッション
・ダブルチャンスキャンペーン ホグワーツペンデュラムクロック
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