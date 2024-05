藤井 風が、2024年8月24日(土)、25日(日)に日産スタジアムで行われる自身最大規模となるスタジアムライブの詳細を発表した。関連記事: にしなが語る、新曲に込めた「くだらんこと」の真意、コーラスで参加した藤井風との共振 日本国内では約1年半ぶりとなるライブを日産スタジアムにて開催する藤井 風。本日、キーヴィジュアル及びチケット発売などの詳細を記した特設サイトが公開された。Fujii Kaze Stadium Live "Feelin' Good"と題したこのライブは、2日間で約14万人を収容する予定。チケット最速先行販売受付(抽選)は、5月11日(土)18時から行われる。

<ライブ情報>Fujii Kaze Stadium Live ”Feelin' Good”2024年8月24日(土)日産スタジアム16:00 開場 / 17:45 開演 / 20:15 終演予定2024年8月25日(日)日産スタジアム16:00 開場 / 17:45 開演 / 20:15 終演予定【券種】指定席 \11000親子席 親 \11000 / こども \5500ハート席(障がい者手帳をお持ちの方対象)大人 \5500 / こども 無料車いす席 \11000【チケット受付情報】■オフィシャル最速先行(抽選)[受付期間]5/11(土)18:00〜5/19(日)23:59[申し込みURL]https://eplus.jp/fujiikaze-stadium2024/■Concert tickets sales for overseas fans[Bookable dates] May 31, 6:00pm to June 6, 11:59pm [JST] *First-come-first-serve basis[Book tickets] https://ib.eplus.jp/fujiikaze2024Fujii Kaze Stadium Live ”Feelin Good” 特設サイト https://fujiikaze.com/feelingood/