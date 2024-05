BTSのSUGA、映画「Agust D TOUR ‘D-DAY′ THE MOVIE」追加上映が決定！新たな入場者特典も

2024年4月26日(金)より公開中の映画「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」の週替わり入場者特典第4弾が発表された。第4弾は、日本公演のビジュアルを使用した「オリジナルクリアファイル(A5サイズ)」に決定した。さらに、追加上映劇場も発表された。劇場詳細は、本作公式サイトにて確認することができる。21世紀のポップアイコンであるBTS(防弾少年団)のSUGAが“Agust D”として初のソロワールドツアーを敢行。本作では、世界10都市・全25公演の集大成として、全世界のARMYを魅了した「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE FINAL」の公演を記録、シネマティック専用カメラで撮影した貴重なアングルの映像と、パワフルで臨場感あふれるサウンドと共に映像化。

彼のアイデンティティでもある絶妙なサウンドと、世界のトップアーティストを凌駕するパフォーマンスが共鳴する。そして、実現したBTSメンバーとの共演の瞬間。バックステージでキャッチしたSUGAの素顔やメイキング映像に加えて、RM、ジミン、ジョングクがゲストとして登場した感動のコラボステージも収録。“SUGA”と“Agust D”の境界で、音楽に情熱を注ぐ唯一無二のステージを全国の劇場で再び体感してみてはいかがだろうか。

■作品概要

「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」

絶賛公開中



上映時間:84分

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.



【チケット料金】

当日券:2,600円均一(税込)

※各種割引・サービス料金適用外、招待券等利用不可。

※購入方法は劇場により異なりますので劇場公式サイトをご確認ください。

※IMAX上映をご鑑賞の際には、別途追加料金が必要です。追加料金のお支払い方法につきましては、座席予約時の案内に沿ってお手続きください。



<INFORMATION 1>

映画「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」週替わり入場者特典第4弾が「オリジナルクリアファイル(A5サイズ)」に決定!



配布期間:5月17日(金)〜5月23日(木)

※ご入場お一人様につき1枚のお渡しになります。

※数量限定。無くなり次第終了

※一部劇場を除く

※通常上映、IMAX®上映、共通のプレゼントとなります。



<INFORMATION 2>

大好評御礼!映画「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」追加上映劇場が決定!

※追加上映劇場の詳細は本作公式サイトにてご確認ください。



■関連リンク

「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」公式サイト