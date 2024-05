TRENDZ、7月31日に日本デビュー決定！ミニアルバムに4曲の日本オリジナル曲を収録

TRENDZが、日本デビューミニアルバム「REBIRTH」を7月31日(水)に発売することが決定した。今作は自分たちが正しいという信念を押し進めていく強いメッセージを込めており、迫力があるパフォーマンスを披露する予定だ。日本オリジナル曲4曲を含め、日本で撮りおろされたフォトブック、日本デビューまでのメイキング映像などが収録される。彼らは、本日(10日)より幕張メッセで開催されている「KCON JAPAN 2024」にも参加している。また最近、昨年韓国でリリースした「MY WAY」の日本語バージョンがTikTokで先行配信されている。

さらに、8月10日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催される来日イベント「TRENDZ JAPAN DEBUT SHOWCASE -REBIRTH-」のファンクラブ2次先行も受付中だ。

■リリース情報

日本デビューミニアルバム「REBIRTH」

発売日:2024年7月31日(水)



<収録内容>

1.REBIRTH

2.BURN UP

3.Season of You

4.MY WAY(Japanese Version)

5.Never Ending

※PHOTOBOOK日本で撮りおろした36ページのPHOTOBOOK付き

※Blu-ray日本デビューまでの過程が収録されているメイキング映像



【商品形態(※全10形態)】

◯初回生産限定盤(CD+PHOTOBOOK)

AVCD-63596 5,500円(税込)



◯CD+Blu-ray

AVCD-63597/B 4,400円(税込)



◯CDのみ

AVCD-63598 2,420円(税込)



◯CDのみ(メンバー別)※mu-moショップ専売

価格:2,200円(税込)

・ハングク 品番:AVC1-63599

・ハビ 品番:AVC1-63600

・リオン 品番:AVC1-63601

・ユヌ 品番:AVC1-63602

・ラエル 品番:AVC1-63603

・ウニル 品番:AVC1-63604

・イェチャン 品番:AVC1-63605



