布袋寅泰が、ライブ映像作品『GUITARHYTHM VII TOUR FINAL “Never Gonna Stop!”』を7月3日にリリース。あわせて、ジャケットアートワークも公開された。

同作は、アルバムシリーズの最新作『GUITARHYTHM VII』を携えた全国ツアーの最終公演である、2023年12月24日に国立代々木競技場 第一体育館にて行われた『GUITARHYTHM VII TOUR FINAL “Never Gonna Stop!”』を映像化したもの。

同公演では、「Highway Star」「Horizon」「Midnight Sun」「Domino」など最新作からの楽曲や、過去の『GUITARHYTHM』作品から「DIVING WITH MY CAR」「UPSIDE-DOWN」「Give It To The Universe」「GUITARHYTHM」などを披露。「Andromeda(feat. アイナ・ジ・エンド)」では、アイナ・ジ・エンド本人が登場した。さらに、クリスマスイブならではのスペシャルな「X'mas medley」やBOØWYの「NO. NEW YORK」など、アンコールまで含む全25曲を、映像作品には完全収録している。

ジャケットアートワークは、ギターを持ち咆哮する布袋が力強く印象的なものに。この写真は、幾度も布袋とフォトセッションを重ねた熊田貴樹が手掛けている。

Blu-ray、DVDともに初回限定盤には、今回もライブ音源を全曲収録した2枚組のライブCDが付属。さらに、初回限定盤のみ、7種のスペシャルポストカード『LEGEND OF GUITARHYTHM LIVE』が封入される。こちらは、アルバムを彩るライブヒストリーから選び抜いたライブ写真を7点集めたポストカードセットに。そして、各CDショップ別の購入者特典も発表、各特典絵柄は後日公開される。

(文=リアルサウンド編集部)