布袋寅泰『GUITARHYTHM Vll TOUR』のフィナーレを完全パッケージした映像作品のリリースが決定

布袋寅泰の代名詞であり原点でもある『GUITARHYTHM』シリーズ。2023年にリリースされた、過去最高傑作との呼び名も高い『GUITARHYTHM Vll』を携え、全国を回った『GUITARHYTHM Vll TOUR』の待望の映像作品が、7月3日にリリースされることが決定した。

商品には、ツアーのフィナーレを飾った、2023年12月24日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて行われた『GUITARHYTHM Vll TOUR FINAL “Never Gonna Stop!”』の模様を完全パッケージ。

「Highway Star」「Horizon」「Midnight Sun」「Domino」といった『GUITARHYTHM Vll』からの楽曲はもちろん、過去の『GUITARHYTHM』作品から「DIVING WITH MY CAR」「UPSIDE-DOWN」「Give It To The Universe」「GUITARHYTHM」などを次々と惜しげもなく披露。

アイナ・ジ・エンドがフィーチャリング参加し話題となった「Andromeda(feat. アイナ・ジ・エンド)」では、アイナ・ジ・エンド本人が登場し、ライブでの初共演が実現、満員の会場を大いに揺らした。

さらに、クリスマスイブならではのスペシャルな「X’mas medley」やBOØWYの「NO. NEW YORK」など、アンコールを含む全25曲を完全収録。

スケール感のあるサウンドとシンクロし、観客を興奮と熱狂へ誘う映像演出。ツアーを通して完成された完璧なバンドアンサンブルとライティングが一体となった、まさに“宇宙一のロックンロールショー”。フィナーレにふさわしい圧倒的な熱量がほとばしる、音楽史に刻み込まれた歴史的一夜を体験できる作品となっている。

同時に公開された、ギターを持ち、咆哮する布袋の姿が、力強く印象的なジャケットカバーアートワークは、布袋と幾度もフォトセッションを重ねてきた熊田貴樹が担当。

Blu-ray、DVDとも初回限定盤には、今回もライブ音源を全曲収録した2枚組ライブCDが付属。イマジネーションを駆り立て、ライブに没入できる音の世界も堪能できる、ファン必携のライブCDとなっている。

また、初回限定盤のみ、ここでしか手に入らない7種のスペシャルポストカード「LEGEND OF GUITARHYTHM LIVE」を封入。『GUITARHYTHM』を彩るライブヒストリーから選び抜かれたライブ写真7点を集めた、貴重かつ永久保存確定のポストカードセット。ファンはぜひゲットしよう。

各CDショップ別の購入者特典も決定。Amazon.co.jp「トートバッグ」、楽天ブックス「スマホショルダー」、HMV「箔押しステッカー」、その他店舗共通特典として「A4クリアファイル」。ファンクラブ「beat crazy」会員限定特典は、先着数量限定で「GUITARHYTHM VII TOUR FINAL “Never Gonna Stop!”」のライブパスレプリカ&オリジナルネックストラップとなる。各特典の絵柄は後日発表される。

リリース情報

2024.07.03 ON SALE

Blu-ray&DVD『GUITARHYTHM Vll TOUR FINAL “Never Gonna Stop!”』

<収録内容>

■Blu-ray/DVD

AI Rising

Highway Star

Midnight Sun

Isolation

Domino

Andromeda(feat. アイナ・ジ・エンド)

Middle Of The End

Give It To The Universe

202X

GUITAR LOVES YOU

SLOW MOTION

METROPOLIS

さよならアンディ・ウォーホル

UPSIDE-DOWN

DIVING WITH MY CAR

GLORIOUS DAYS

MERRY-GO-ROUND

Horizon

Eternal Symphony

Mystic 7

バンビーナ

X’mas medley[Jingle Bells~Jingle Bell Rock~Happy Xmas (War Is Over)~White Christmas]

NO. NEW YORK

Break The Chain

GUITARHYTHM

■LIVE CD ※初回生産限定Complete Editionのみ

【DISC 1】

AI Rising

Highway Star

Midnight Sun

Isolation

Domino

Andromeda(feat. アイナ・ジ・エンド)

Middle Of The End

Give It To The Universe

202X

GUITAR LOVES YOU

SLOW MOTION

METROPOLIS

【DISC 2】

さよならアンディ・ウォーホル

UPSIDE-DOWN

DIVING WITH MY CAR

GLORIOUS DAYS

MERRY-GO-ROUND

Horizon

Eternal Symphony

Mystic 7

バンビーナ

X’mas medley[Jingle Bells~Jingle Bell Rock~Happy Xmas (War Is Over)~White Christma]

NO. NEW YORK

Break The Chain

GUITARHYTHM

