◆xikers、8月に日本デビュー決定

【モデルプレス=2024/05/10】韓国発の10人組ボーイズグループ・xikers(サイカース)が、8月7日に日本デビューすることが決定。JAPAN 1ST SINGLE 「Tsuki(Lunatic)」をリリースする。昨年3月にデビューするや否や、デビュー作品である1ST MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY: Doorbell Ringing』が米・ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で初登場75位を記録。今年3月にリリースした3RD MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY: Trial And Error』では73位にチャートインし、キャリアハイを更新し続け、世界で確かな成長と人気を誇るK-POPグループ「ATEEZ」を生み出したKQ ENTERTAINMENTに所属する同グループ。

◆リリース情報

今作はすべて日本デビューシングルのために書き下ろされたオリジナル楽曲が収録され、第5世代K-POPボーイズグループの「スーパールーキー」と称される彼らの本格的な日本進出に期待が高まっている。また、同時に公開された新たなアーティスト写真は、彼らの存在感が際立つストリートファッションを身にまとい、新人らしい初々しさが漂う中で、カリスマ性あふれるメンバーたちの視線が印象的な1枚に。今作は初回盤、通常盤A、通常盤Bの3形態で発売され、初回盤には36ページにも及ぶ完全撮り下ろしのフォトブックが封入される。その他、収録曲などの作品詳細に関しては追ってアナウンスされる。(modelpress編集部)・初回盤(CD+PHOTOBOOK)三方背ケース付き/フォトブック36Pメンバー別セルカトレカA(全18種よりランダム1種封入)<初回生産分封入特典>応募抽選特典(シリアルナンバー)・通常盤A(CD only)ブックレット4P<初回生産分封入特典>メンバー別セルカトレカB(全9種よりランダム1種封入)<初回生産分封入特典>応募抽選特典(シリアルナンバー)・通常盤B(CD only)ブックレット4P<初回生産分封入特典>メンバー別セルカトレカC(全9種よりランダム1種封入)<初回生産分封入特典>応募抽選特典(シリアルナンバー)・チェーン別オリジナル特典<xikers JAPAN OFFICIAL FANCLUB>メンバー別セルカトレカD(FC限定絵柄/全18種のうちランダム2枚)<UNIVERSAL MUSIC STORE>メンバー別セルカトレカE(UNIVERSAL MUSIC STORE限定絵柄/全9種のうちランダム1枚)<タワーレコード(タワーオンライン含む)>メンバー別トレカ(TOWER RECORDS限定絵柄/全9種のうちランダム1枚)<HMV>メンバー別ホログラム入りトレカ(HMV限定絵柄/全9種のうちランダム1枚)<Amazon.co.jp>メガジャケ(各形態ジャケット絵柄)<楽天ブックス>メンバー別2L判ブロマイド(全9種のうちランダム1枚)<その他EC/一般店>B2サイズ告知ポスター(共通特典)※特典の絵柄は、後日公開予定。【Not Sponsored 記事】