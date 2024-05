ライフスタイルブランド「&be(アンドビー)」の大人気ベースメイクアイテムに、ポケモンコラボコレクションが2024年6月1日(土)より数量限定で登場!

ピカチュウ・カビゴン・プリン・イーブイがそれぞれデザインされている化粧下地「&be UVプライマー」全4色と、ピカチュウとイーブイがハイタッチしているデザインの「&beファンシーラー」全3色が展開されます☆

&be(アンドビー)「ポケモンコラボコレクション」

発売日:2024年6月1日(土)

取扱店舗:ロフト、プラザ、ハンズ、アットコスメ、アインズ&トルペ等、バラエティショップ

※一部店舗を除く

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースするライフスタイルブランド「&be(アンドビー)」

そんな「&be(アンドビー)」から、シリーズ累計販売数100万本突破の大人気化粧下地「&be UVプライマー」と、カバー力も抜け感も叶うと圧倒的支持を得ている「&beファンシーラー」のポケモンコラボコレクションが数量限定で登場します。

また、今回のコラボでは「&be UVプライマー」に新色となる「スカイグロウ」が新登場!

肌の透明感を自然に底上げしてくれます。

コラボアイテムで紫外線・美肌ケアをし、仲間にも自分にもやさしくなれるように。

「Be Thoughtful. みんなとハイタッチ!ポケモンと一緒に、肌もみんなも思いやろう!」という想いが込められたポケモンのコラボコレクションです☆

&be×POKEMON COLLECTION「&be UVプライマー」(日焼け止め・化粧下地)

価格:各2,750 円 (税込)

内容量:36g

日焼け止め:SPF50+・PA++++

種類:全4色(シャイニーグロウ<ピカチュウ>、スカイグロウ<カビゴン>、ピーチグロウ<プリン>、スタンダード<イーブイ>)

ツヤ肌補正×日焼け止め×美容液の3 in 1 となっている化粧下地「&be UVプライマー」

今回のコラボでは全4色それぞれのカラーごとに、ピカチュウ・カビゴン・プリン・イーブイが描かれたパッケージが登場します。

4本並べると、ポケモンたちがハイタッチしているように見えるデザインになっています。

また、今回のコラボでは新色のスカイグロウが登場。

水色パールを配合し、肌の透明感を自然に底上げしてくれます。

【新色】スカイグロウ <カビゴン>

水色パールを配合。

肌の透明感を自然に底上げしてくれます。

シャイニーグロウ <ピカチュウ>

ゴールドパールを高配合することで、内側から輝くようなナチュラルなツヤ感を実現しています。

ピーチグロウ <プリン>

肌にさりげない血色感を添えてくれるピンクパールを配合しています。

スタンダード <イーブイ>

微細なパールが肌に溢れるようなツヤを与え、ハリのあるいきいきとした肌感を演出します。

&be×POKEMON COLLECTION「&be ファンシーラー」(ファンデーション・コンシーラー2色パレット)

価格:各3,850円(税込)

内容量:各4g(2g×2色)

日焼け止め:SPF20・PA++

種類:全3色(ベージュ&オレンジ、ライトベージュ&オレンジ、ライトピンク&オレンジ)

シリーズ累計販売数100万個突破の「ファンデ」と「コンシーラー」を兼ねた大人気ハイブリッドアイテムです。

「&beファンシーラー」はピカチュウとイーブイが笑顔でハイタッチしているデザイン!

ファンシーラーのオレンジとスキンカラーの2色の相性を表現しています。

ベージュ&オレンジ

ベージュは、肌になじむスキンカラー。

普通〜健康的な肌の方におすすめです。

共通カラーのオレンジは、目のクマのカバーなどに使用できます。

ライトベージュ&オレンジ

ライトベージュは、くすみを払い肌を自然にトーンアップしてくれます。

色白〜普通肌の方におすすめです。

ライトピンク&オレンジ

ライトピンクは、肌トーンの明るい方やブルーベースの方におすすめ。

こちらも、目の下のクマに使える共通カラーのオレンジとセットになっています。

紫外線・美肌ケアをしながらお肌を思いやる、ポケモンたちのパッケージのベースメイクアイテム!

「&be」のポケモンコラボコレクションは、2024年6月1日(土)より数量限定で発売です。

