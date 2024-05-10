【PHOTO】woo!ah!「KCON JAPAN 2024」のため日本へ出国（動画あり）

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10日午前、woo!ah!が「KCON JAPAN 2024」に参加するため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本へ出国した。

woo!ah!は最近、7月27日（土）と28日（日）に東京・お台場のXD特設会場（臨海副都心 青海R地区）にて開催される「XD World Music Festival presented by Yogibo」への出演を予告した。

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