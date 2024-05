KISS OF LIFE「2024 ブランド顧客忠誠度大賞」で新人女性アイドル部門を受賞

KISS OF LIFEが、実力と話題性を兼ね備えた5世代ガールズグループとして浮上した。KISS OF LIFEは9日、ソウル汝矣島(ヨイド)コンラッド・ソウルにて行われた「2024 ブランド顧客忠誠度大賞」で、女性アイドル新人部門を受賞した。韓国消費者フォーラムの消費者調査を通じて受賞者として選ばれた彼女たちは、抜群の実力と差別化したコンセプトで音楽業界に新しい風を吹き込み、韓国の音源チャートをはじめ、ビルボードの「グローバル200」にチャートインするなど、韓国と海外で大きな成果を達成した点を認められた。

デビュー後、3枚のアルバムを発売、グループだけの個性をアピールする独創的な音楽で実力を証明したKISS OF LIFEは、ライブのステージも怖がらない堂々さとこれを後押しする実力で人々の関心を集めている。KISS OF LIFEのメンバーたちは、所属事務所を通じて「特別で意味のある賞をもらうことになって嬉しい。これからも送ってくださった愛と同じぐらい、多くの方々が私たちを誇らしいと思えるよう、いい音楽で活動します」と感想を伝えた。KISS OF LIFEは5月18日、初のファンコンサート「2024 KISS OF LIFE FAN-CON “KEY OF FACTORY”」を開催する。