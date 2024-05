【メンズビオレ 顔もふけるボディシート ポケモンデザイン】5月18日 発売予定

花王は、ボディシート「メンズビオレ 顔もふけるボディシート ポケモンデザイン」を5月18日に発売する。

本商品では、メンズビオレ「顔もふけるボディシート」のパッケージに3体のポケモンが登場。「シトラスの香り」にはファイヤー、「クールオーシャンの香り」にはフリーザー、「リフレッシュミントの香り」にはサンダーがそれぞれデザインされる。コラボパッケージの「顔もふけるボディシート」は全国のドラッグストアやスーパーにて販売される。

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

(C) Kao Corporation