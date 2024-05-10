¡Ö¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª¡×¤¬2.5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ5·î18Æü¤è¤ê¥¢¥¥Ð²£ÃÇ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡Ö¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª¡×¤¬5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½©ÍÕ¸¶¤Î³ÆÅ¹¤Ë¤Æ¥¢¥¥Ð²£ÃÇ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀìÍÑ¤Î¤Ü¤ê¤¬Å¹Æ¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ü¤ê¤ÎÎ©¤ÄÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²Ëô¤Ï¤´°û¿©¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥é¥ó¥À¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤ò¥³¥ó¥×¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª¡×¡ß¡Ö¤¢¤¤«¤ë¡×¥¢¥¥Ð²£ÃÇ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á6·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆÃÅµ¤½¤Î1
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ500±ß°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×¤ò¤·¡Ö¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É»ý»²¤ÎÊý¤Ë¥é¥ó¥À¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÆÃÅµ¤½¤Î2
¤½¤Î¡¤ÇÆ±»þÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò3¸Ä½¸¤á¤ë¤È´ú´ÏÅ¹¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ê°ú´¹¾ì½ê¡§¥³¥È¥Ö¥¥ä½©ÍÕ¸¶´Û2F¡Ë
¡ã³«ºÅÅ¹ÊÞ¡ä
¥³¥È¥Ö¥¥ä½©ÍÕ¸¶´Û¡¢TamTam½©ÍÕ¸¶Å¹4F¡¢TamTam½©ÍÕ¸¶Å¹5F¡¢¥¯¥ë¥¯¥ë½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Ì´¿¥²°¡¢UK-mobile¡¢¥ª¥¿¥¯¸þ¤±ÈþÍÆ¼¼ OFF-KAi!!½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢¥á¥¤¥ÉÀ°ÂÎ¥µ¥í¥ó Ìþ¤¢maiden¡¢¥ª¥Î¥Ç¥ó¡¢½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹1¹æÅ¹¡¢K-BOOKS ½©ÍÕ¸¶ËÜ´Û¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß ½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¿¥ï¡¼Å¹¡¢ÉÍÅÄÅÅµ¡ PC USEFUL¡¢PC¥³¥ó¥Õ¥ë½©ÍÕ¸¶2¹æÅ¹¡¢ECHIGOYA¡¢¤Ç¤é¤Ê¤ó¤Ê¤ó ½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢¤Ð¤ó¤«¤é ½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢³®婷±ï¡¢Æù½ÁÌÍ¥¹¥¹¥à ½©ÍÕ¸¶ËÜÅ¹¡¢¥«¥ì¡¼¤Î»ÔÌ±¥¢¥ë¥Ð ½©ÍÕ¸¶ËÜÅ¹¡¢¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹ BENGAL¡¢¾åÅù¥«¥ì¡¼ ½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢¥â¥Á¥Å¥¥«¥ì¡¼¡¢GOOD¥¹¥Æ¡¼¥½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢¥¿¥³¥¹²°BLAISE¡¢Craft Beer Tap ¥è¥É¥Ð¥·AkibaÅ¹¡¢CoCoÅÔ²Ä ½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢²ÌÎÀMATSUTOMI
¢¡¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.legend-clover.net/
©2021 EXNOA LLC / ¥Æ¥¯¥í¥¹
(¼¹É®¼Ô: ¤¢¤¤«¤ëNEWS)