PERSONZが6月19日、結成40周年記念アルバム『40th FLOWERS』をリリースする。40周年を彩る特典満載CD“豪華盤”が現在予約受注販売受付中だ。豪華盤にはCDの他、特別コンテンツが封入されたDLカードや、今作限定オリジナルデザインTシャツなどの豪華特典が付属する。DLカードには、6月から始まる<「40th FLOWERS」 PERSONZ 40th Anniversary Tour 2024>のライブ衣装を身に纏い、アルバム『40th FLOWERS』収録曲から数曲を演奏した“40周年記念SPECIAL STUDIO SESSION”映像ほか、『40th FLOWERS』制作秘話やツアーに向けた意気込み、40周年を迎えての想いなどを語ったメイキングインタビューも収録される予定だ。

■40周年記念アルバム『40th FLOWERS』

2024年6月19日リリース

【豪華盤 VAP STORE限定】定価13,200円(税込)

※完全受注生産限定盤CD

予約受注期間:4月22日(月)〜5月15日(水)23:59

https://store.vap.co.jp/category.asp?cd=87124&cd2=501

▼商品内容

特典1). コンテンツDLカード(40周年記念SPECIAL STUDIO SESSION 映像予定)

特典2). 40周年記念Tシャツ(VAPSTORE限定盤) ※サイズは全4種類

特典3). 直筆サイン入りポストカード

【通常盤】定価3,300円(税込)







2024年6月19日リリース【豪華盤 VAP STORE限定】定価13,200円(税込)※完全受注生産限定盤CD予約受注期間:4月22日(月)〜5月15日(水)23:59https://store.vap.co.jp/category.asp?cd=87124&cd2=501▼商品内容特典1). コンテンツDLカード(40周年記念SPECIAL STUDIO SESSION 映像予定)特典2). 40周年記念Tシャツ(VAPSTORE限定盤) ※サイズは全4種類特典3). 直筆サイン入りポストカード【通常盤】定価3,300円(税込)

関連リンク

◆PERSONZ オフィシャルサイト

◆PERSONZ オフィシャルX

◆PERSONZ オフィシャルFacebook

◆PERSONZ オフィシャルYouTubeチャンネル

◆PERSONZ オフィシャルサイト◆PERSONZ オフィシャルX◆PERSONZ オフィシャルFacebook◆PERSONZ オフィシャルYouTubeチャンネル

アルバム『40th FLOWERS』に関するJILL (Vo)のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「40th FLOWERS」PERSONZ 40th Anniversary 202440番目の花。私たちは1984年に夢の咲く花の種を見つけ毎年、違う花を咲かせて来ました。最初に咲いた花は、翌年も見事に再生し新たな芽が伸び、花が咲き花は散り、また芽吹きそこから思いがけない大輪の花となりました。その後、時に、花は枯れそうになり時に、花は叫びをあげ時に、花は鮮やかな色彩を纏いながら気がつけば、40年の歳月が過ぎようとしています。振り返れば、39の花があり咲き続けた花は全て美しく素晴らしかった。どの花もメンバーの日々の丁寧なケアとあたたかいPERSONZマニアの深い愛情により土にしっかり根を張り新たな芽を生み続けいつも大きな青空に向かい穏やかな日差しの中咲き誇る花でした40番目に咲く花はどんな花なのでしょう。今、新しい花は育っています。2024年には、必ず見たこともない花を4人で咲かせてお見せ致しましょう。そしてステージから見る客席には花束のような笑顔を見せてくれるPERSONZマニアがいてくれるでしょう。LOVE IS THE FLOWERYOU’VE GOT TO LET GROW(John Lennon)FLOWER OF LIFE2024-2025PERSONZ 40TH ANNIVERSARY YEARS──JILL (PERSONZ)◆ ◆ ◆