◆ソンユン「Happy &」注目してほしいポイント

【モデルプレス=2024/05/10】5月15日、東京・豊洲PITにてファンミーティング「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」を開催する韓国の10人組ボーイズグループ・n.SSign(エヌサイン)にモデルプレスがインタビュー。ソロインタビュー連載Vol.4にはソンユン(SUNGYUN/21)が登場。― 2ndアルバム「Happy &」(2月15日リリース)で注目してほしいご自身のポイントを教えてください。

◆ソンユン、カズタは「弟みたいな感じがある」

◆ソンユンが悲しみを乗り越えた方法

◆ソンユンの夢を叶える秘訣

◆ソンユン(SUNGYUN)プロフィール

◆「青春スター」から誕生・n.SSign

ソンユン:(日本語で)僕たちは「Woo Woo」のような雰囲気も似合いますが、僕が考えるには「Happy &」のように幸せな気持ちが出る曲がより似合うと思うので、僕たちがステージ上でニコニコしているところがポイントだと思います。それを見て「本当にステージを楽しく遊んでるね」とCOSMO(※ファンネーム)のみなさんに思ってもらいたいです。あ、日本語難しい…(頭抱える)。― ありがとうございます。しっかり伝わっています!アルバムで特にお気に入りの曲はありますか?ソンユン:やっぱり「Happy &」です。先ほども言いましたが、僕たちの雰囲気と一番似合うのでお気に入りです。― ソンユンさんにとって“お兄さん的”、“弟的”メンバーは?ソンユン:お兄さんはカズタ(KAZUTA)。たまにたまにヒウォン(HUIWON)。もともとお兄さんだったから。弟はハンジュン(HANJUN)とロビン(ROBIN)と…。― いっぱいいらっしゃいますね(笑)。(近くで話を聞いていたハンジュンが睨んだ顔で見ていて)ハンジュンさんが睨んでいます(笑)。ソンユン:(ハンジュンに向けて)もう弟だからね(笑)!たまにカズタお兄さんも弟みたいな感じがあるので「あ〜可愛いね〜」となります(笑)。― 具体的な“可愛い”ポイントは?ソンユン:急に甘える感じで愛嬌したり、間違えたら甘えるところが弟みたいで許したくなる可愛さです。― もし気持ちが沈んだときはどのように乗り越えていますか?ソンユン:(日本語で)大変なことはもちろんありますが、アイドルのことでストレスを感じたことは今までありません。僕は(気持ちが沈んだとき)誰かに「助けてください」と言わない人なので、時間が解決してくれています。1日をただ普通に過ごしたらいつか直ると思います。― デビューという一つの大きな夢を叶えたソンユンさんが考える“夢を叶える秘訣”を教えてください。ソンユン:(日本語で)どんな夢でも自分が想像するよりもっと大変だと思ったら、後で大変なことがあっても、そもそも分かっていたことで我慢もしないと思います。僕も練習生のとき、アイドルのことを考えていましたが自分の想像よりもっと大変だと思ったからこそ、今あまり大変だと思わないので、夢へのハードルは高く考えたらいいと思います。― ありがとうございました。(modelpress編集部)国籍:韓国生年月日:2002年8月5日ポジション:リードボーカル、リードダンサー身長:172cm趣味:サッカーゲーム、フットサル特技:方言n.SSignは、日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組「青春スター」(2022年)アイドル派で最終選抜されたTOP7のメンバーと、「青春スター」に出演し惜しくもファイナリストに選ばれなかったメンバーを含む3人の新メンバーを迎え10人編成の完全体となり、韓国、日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成される多国籍グローバルボーイズグループ。グループ名は“net of Star Sign”の略語で“星座の連結”という意味が込められている。2023年8月9日にDEBUT ALBUM「BIRTH OF COSMO」で正式デビューを果たした。「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」では、アルバム「Happy &」に収録された新曲「FUNK JAM」の日本初パフォーマンスや、n.SSignのメンバーとCOSMOが楽しいひと時を一緒に過ごすための様々な企画が用意されている。【Not Sponsored 記事】