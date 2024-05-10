関西ジュニア、夏の大阪松竹座公演決定 出演者も発表＜日程一覧＞
【モデルプレス＝2024/05/10】関西ジュニアが出演する「関西ジュニア サマバケ 2024」が、8月1日から大阪松竹座にて開催されることが決定した。
【写真】AmBitious、大倉忠義から“重大任務”授かる
9月1日まで計39公演を開催。出演キャストとして、Lil かんさい、千田藍生、丸岡晃聖、嵜本孝太朗、中川惺太、上垣廣祐、岩倉司（Boys be）他、関西ジュニアが登場。なお、Boys beメンバーは、8月1日〜12日のみ出演するという。（modelpress編集部）
8月1日（木）17：30
8月2日（金）17：30
8月3日（土）13：00／17：00
8月4日（日）13：00／17：00
8月5日（月）17：30
8月6日（火）休演日
8月7日（水）17：30
8月8日（木）17：30
8月9日（金）17：30
8月10日（土）13：00／17：00
8月11日（日）13：00／17：00
8月12日（月・祝）13：00
8月13日（火）休演日
8月14日（水）17：30
8月15日（木）13：30／17：30
8月16日（金）17：30
8月17日（土）13：00／17：00
8月18日（日）13：00／17：00
8月19日（月）17：30
8月20日（火）休演日
8月21日（水）17：30
8月22日（木）13：30／17：30
8月23日（金）休演日
8月24日（土）13：00／17：00
8月25日（日）13：00／17：00
8月26日（月）17：30
8月27日（火）休演日
8月28日（水）17：30
8月29日（木）13：30／17：30
8月30日（金）17：30
8月31日（土）13：00／17：00
9月1日（日）13：00
情報：ジュニア公式サイト
https://jr-official.starto.jp/s/jr/live/10029?ima=1604&artist=
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◆関西ジュニア、夏の松竹座公演開催決定
9月1日まで計39公演を開催。出演キャストとして、Lil かんさい、千田藍生、丸岡晃聖、嵜本孝太朗、中川惺太、上垣廣祐、岩倉司（Boys be）他、関西ジュニアが登場。なお、Boys beメンバーは、8月1日〜12日のみ出演するという。（modelpress編集部）
◆「関西ジュニア サマバケ 2024」日程詳細
8月1日（木）17：30
8月2日（金）17：30
8月3日（土）13：00／17：00
8月4日（日）13：00／17：00
8月5日（月）17：30
8月6日（火）休演日
8月7日（水）17：30
8月8日（木）17：30
8月9日（金）17：30
8月10日（土）13：00／17：00
8月11日（日）13：00／17：00
8月12日（月・祝）13：00
8月13日（火）休演日
8月14日（水）17：30
8月15日（木）13：30／17：30
8月16日（金）17：30
8月17日（土）13：00／17：00
8月18日（日）13：00／17：00
8月19日（月）17：30
8月20日（火）休演日
8月21日（水）17：30
8月22日（木）13：30／17：30
8月23日（金）休演日
8月24日（土）13：00／17：00
8月25日（日）13：00／17：00
8月26日（月）17：30
8月27日（火）休演日
8月28日（水）17：30
8月29日（木）13：30／17：30
8月30日（金）17：30
8月31日（土）13：00／17：00
9月1日（日）13：00
情報：ジュニア公式サイト
https://jr-official.starto.jp/s/jr/live/10029?ima=1604&artist=
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