10日、X JAPANのYOSHIKIさんが自身のインスタグラムとXを更新し、先月26日に過労で倒れて以来の「初めての仕事」を知らせました。

YOSHIKIさんは、スタジオで黒地に深紅の模様が入ったスーツを裸の上半身に羽織った格好でストロボ撮影に応じる動画を投稿。「今、撮影中です。倒れて入院して以来初めての仕事です。 しばらく音沙汰なくてごめんなさい。」と、日本語と英語の双方で知らせました。









文中でYOSHIKIさんは「他にもお知らせがいくつかあります。来週、記者会見を行う予定です。」と、気になる言葉を寄せています。









I’m shooting right now, first time since I was hospitalized. Sorry for being absent. The doctors diagnosed me with “general malaise and sleep disorders” due to excessive fatigue and stress.

I’ll try to go back to work slowly.

Btw, I have something to tell you, so I’m supposed to hold a press conference next week.

And today I’ll go to somewhere important after this.

Thank you so much for all your love and support.

今、撮影中です。倒れて入院して以来初めての仕事です。 しばらく音沙汰なくてごめんなさい。

医師らからは、極度の疲労とストレスによる「全身倦怠感と睡眠障害」と診断されました。

少しづつ仕事に復帰できれば、と思っています。

他にもお知らせがいくつかあります。来週、記者会見を行う予定です。そしてこのあとある大事な場所に向かいます。

みんなの愛とサポートに心より感謝してます。

愛を込めて、

Love

Yoshiki

