´ØÅì¹Ã¿®¡¡ÌÀÆü¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¾å¾º¡¡Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¡¡13Æü(·î)¤Ï·ÙÊóµéÂç±«¤Î²ÄÇ½À
´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤ÏÌÀÆü11Æü(ÅÚ)¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤ÎÍ½ÁÛ¡£Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£13Æü(·î)¤Ï·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
11Æü(ÅÚ)¡¡µ¤²¹¾å¾º¡¡ÆâÎ¦¤Ç¤Ï¿¿²ÆÆü¤Ë¡¡Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ
º£Æü10Æü¤Î´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ï¡¢Ä«¤ÏÎä¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤È¤È¤â¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç26.3¡î¡¢Á°¶¶»Ô¤ÈÄ¹Ìî»Ô¤Ç26.1¡î¡¢¹ÃÉÜ»Ô¤Ç25.5¡î¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç25.2¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â24.4¡î¤È¡¢²ÆÆü°ìÊâ¼êÁ°¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È5¡îÁ°¸å¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆüÄ«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤â¼å¤Þ¤ê¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÆâÎ¦¤Ç10¡î¡Á13¡îÁ°¸å¡¢±è´ß¤Ç¤Ï15¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤ä¡¢²°³°¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤äµÙ·Æ¤ò¤È¤Ã¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼ÖÆâ¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤º¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤äÆü»±¤Ê¤É¤Ç»ç³°ÀþÂÐºö¤â¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
13Æü(·î)¡¡Íë±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤â¡¡¡Ö·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡×¤Î¤ª¤½¤ì
ÌÀ¸åÆü12Æü(Æü)¤Ï¤Ï¤¸¤á¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢½ê¡¹¤Ç±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï±«¶ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
13Æü(·î)¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤òÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£´ØÅì¹Ã¿®¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤éËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¥Ð¥±¥Ä¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±«¤Î¹ß¤êÊý¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿å¾øµ¤¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©¤äÀéÍÕ¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢»³Íü¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡ÖÃæ¡×ÄøÅÙ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
14Æü(²Ð)¤Ï¤Ï¤¸¤á±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Àþ¤¬È´¤±¤¿¸å¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
15Æü(¿å)°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Îº¢¤«¤é¡¢½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤ä½ë¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡Ö¤ä¤ä¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë±¿Æ°¤ò¡¢ËèÆü30Ê¬ÄøÅÙ¹Ô¤¤¡¢ÂÎ¤ò½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Áë¤È¥É¥¢¤Ê¤É2¤«½ê¤ò³«Êü¤·¤¿¤ê¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä´¹µ¤Àð¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£´¹µ¤¸å¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£