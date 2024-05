「魂ウェブ商店」にて、「S.H.MonsterArts ゴジラ (2016) 第4形態 オルソクロマチックVer.」の予約がスタートした。

「魂ウェブ商店」にて、「S.H.MonsterArts ゴジラ (2016) 第4形態 オルソクロマチックVer.」(16,500円 税込/送料・手数料別途)の予約受付がスタートした。

「シン・ゴジラ」のモノクロ映像版となる「シン・ゴジラ:オルソ」より、モノクロVer.となった「ゴジラ (2016)」が登場!

映画で使用された3Dデータをもとに竹谷隆之さんらの手によって造形・彩色され、モノクロ映像版の「ゴジラ (2016)」のイメージを再現。

広い可動域により「ゴジラ (2016) 第4形態 オルソクロマチックVer.」に相応しいポージングが可能。

商品の配送は2024年11月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■S.H.MonsterArts ゴジラ (2016) 第4形態 オルソクロマチックVer.

・販売価格:16,500円(税込)

・お届け日:2024年11月発送予定





<登場作品>

シン・ゴジラ:オルソ



<主な商品内容>

本体



<主な商品素材>

PVC製



<商品サイズ>

全高:約180mm



<対象年齢>

15歳〜



<注文受付数>

一人6個まで





※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





TM & (C) TOHO CO., LTD.

