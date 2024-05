ルービックキューブが超合金ロボットに？「超合金 ルービックキューブ」10月発売！

メガハウス は、ルービックキューブ発明50周年を記念し、さまざまな記念商品を展開する。その一環として、BANDAI SPIRITSの展開している「超合金」がブランド誕生から50周年をむかえるにあたり、コラボレーション商品「超合金 ルービックキューブ」を2024年10月に発売すると発表した。

「超合金」は、ダイキャスト(亜鉛合金)を含む複合素材を用いて、ロボットの重量感とメカニックとしての手触りを商品に落とし込んだBANDAI SPIRITSの商品ブランドだ。

「超合金 ルービックキューブ」は、ダイキャスト素材を使用し、「ルービックキューブ」の公式サイズ(5.7cm×5.7cm×5.7cm)とほぼ同サイズで、変形してロボットになる。変形のきっかけとなるロック解除は「ルービックキューブ」らしく一部を回転させることで作動。胸部のパネルはロケットパンチギミックで発射できる。

今後もルービックキューブ50周年記念した商品の発売やイベントを展開予定だ。

ロボット状態

キューブ状態

ロック解除

パネル発射

【商品情報】■「超合金 ルービックキューブ」2024年10月 一般店頭にて発売予定 9,900円(税込)発売:株式会社BANDAI SPIRITS

(C)BANDAI

(C) 2024. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited. Used under license.

