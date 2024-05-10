¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢1·³Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤»¤º¡¡2·³¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Å»ë¡¡»ë»¡¸å¤ËÃÞ¸å¢ªµÜºê¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬10Æü¡¢ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£³«Ëë¸å¤Ï4·î10Æü¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¡£1·³¤ÎµÜºê¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡2·³¤Î¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÁá¡¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Îý½¬¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£Îý½¬»þ´ÖÃæ¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤áÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÌøÄ®¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇÎ¨3³ä4Ê¬5ÎÒ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¤¿¤À¡¢1·³¤Î³°Ìî¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ÏÈ×ÀÐ¤Ç°éÀ®½Ð¿È¤ÎÀîÂ¼¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌøÄ®¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤ìÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÕ¤Î¥±¥¢¤ò¡×¤ÈÀâÌÀ¡£1·³¤ÏÃù¶â13¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹¥Ä´¤Ê¤À¤±¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤À¡£
¡¡¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¹À¥¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£2·³ºÆÄ´À°Ãæ¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÁª¼ê¤Î¡Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£¼óÇ¾¿ØÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÁÀ¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£»ë»¡¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢µÞ¤®Â¤ÇµÜºê¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë