4月19日に新たなEP『omen』を発表したAile The Shota。“予兆”をテーマに制作された4曲は、どれも恐ろしいほど鋭利なエネルギーに満ち溢れ、まさにフルスロットルの会心作と呼ぶにふさわしい。キラキラした魅力を携えた「AURORA TOKIO」でデビューを果たしてから2年余り。BMSGを代表するソロアーティストとして輝きを増す彼に今、何が起こっているのか。

Aile The Shotaが、BE:FIRSTを輩出したオーディション「THE FIRST」の出身であることを知っている人は多いかと思う。審査課題となる楽曲制作やダンスに対しては、元より行っていたアーティスト活動などで培ったスキルをセンスフルに発揮。はたまた審査を共にするチームの息が合わない時は冷静かつ包容力たっぷりに束ねるなど、兄貴分的な技量を備えるメンバーとして一目を置かれていた。そんなAile The Shotaの資質に惚れ込む形で、オーディションの主宰であるSKY-HIは「新しい時代を作る一員になってほしい」と宣言。一人の夢見るチャレンジャーは、グループではなくソロとしてデビューする道へと駒を進めることになる。

Aile The Shota / AURORA TOKIO -Music Video-

先述のデビュー曲「AURORA TOKIO」が象徴するように、Aile The Shotaというアーティストの核にはR&Bやシティポップの系譜を汲んだメロウな感覚がある。そこに、独特の丸みを帯びたボーカルやフロウ、日常の中で生まれる感情を飄々と落とし込んだリリックなどの持ち味が重なることで、まるで日曜の朝のように程よく力の抜けた幸福感が聴き手の心を満たすのだ。その方向性は3rd EPの『LOVEGO』を経て、彼が自らのルーツと話すSoulflexとのセッションが実現した「FANCITY feat. Soulflex」(2023年3月リリース)で一つの完成形を迎えたように思う。

Aile The Shota / FANCITY feat. Soulflex -Music Video-

一方で、Aile The Shotaの活動を紐解けば紐解くほど、決して一点にとどまらない人物像がおのずと浮かび上がってくる。作品ごとの所作にしても、メロウな着地こそ重点的に意識はされているものの、ネオソウルにオールドスクール調、トラップR&Bなど引き出しは極めて豊か。それどころか、KNOTT提供によるシンセポップ「IMA」やA.G.Oとの共作ディープハウス「DEEP」など、腕利きのクリエイターを交えてダンスカルチャー全般に訴えかけるようなフロアトラックにも果敢に振り切ってきた。中でも4th EPの『Epilogue』に収録された「Pandora」は、ハードコアテクノの高速ビートにまたがった新機軸で、今までのAile The Shota像をすべて脱ぎ去るようなーーすなわち、自らを容赦なく開放していこうとする彼の確固たる決意が痛いほど感じられた。『Epilogue』はAile The Shotaの第一章の区切りとして発表された作品なのだが、「Pandora」をはじめどの楽曲も自己のシリアスな側面と解像度高く向き合っており、結果的に良い意味での波乱じみた気配を彼にまとわせるターニングポイントとなった。

Aile The Shota / IMA -Music Video-Aile The Shota / DEEP -Music Video-Aile The Shota / Epilogue -Music Video-

そして、満を持して登場した最新作『omen』。『Epilogue』で存分に助走をつけたAile The Shotaが、水を得た魚のように猛々しく新章を印象付ける文字通り渾身の作品である。言わずもがな全体的な躍動感が凄まじく、「Pandora」のYohji Igarashiを再度迎えた1曲目「Villains feat. edhiii boi, Novel Core」から怒涛のボルテージで幕を開ける。サウンドしかりリリックしかり、源泉となっているのはおそらく“反骨”。〈Mirror mirror on the wall〉と始まり、念仏よろしく小刻みに振動を繰り返すフロウが、誹謗中傷が横行する現代社会の闇を切れ味鋭く蹴散らしていく。表舞台に立つ以上、実際に幾度となく傷を負ってきたであろうAile The Shotaが自ら悪党=Villainsと名乗り、〈嫌いたきゃ嫌いな〉と颯爽と、しかしシニカルに突き放すそれは、彼自身が逆境を反転させるだけの強靭な覚悟を持って邁進している事実をありありと示す。同じくBMSG所属のNovel Core、edhiii boiとのスリル際立つマイクリレーも相まって、本作を新章たらしめる説得力はこの一曲だけでも余りあるほどだ。

ほかにも、同世代でBleecker ChromeのKENYAとしても活躍するR&Bシンガー藤田織也(Kenya Fujita)を招いた「hungover」ではアフロビーツを用いてセクシャルな恋の駆け引きを堪能したり、Maddy Somaの重心低めなラップと共にヒップホップを謳歌する「new blood」では迷いなき現在の心境をあらためて噛み締めたりと、精力的にコラボレーションを重ねてきたAile The Shotaらしい必然性のあるケミストリーが次々と巻き起こる。どこを切り取ってもまぶしく斬新で、かと思えばデビュー当時の甘々しさが不意に香り出したりもする不思議さ。J-POPで育ち、今もなおJ-POPを見つめる彼ならではのバランス感覚の賜物だな、とつくづく思う。

とりわけ胸を熱くさせるのが、ラストトラックの「NEBULA」。Aile The Shotaがこれほど壮大な進化を希求するその原動力は、自身のことを実直に信頼してくれる周囲の愛そのものなのだと、彼はやはりスケールの大きなアップサウンドに乗せて高らかに標榜する。「Villains」でろくでもないヘイターをヒールに煽動したのも、裏を返せばこれまで以上に愛を歌い、そして守っていきたいという切なる願いの表れではないかーーそう考えると本作は、「THE FIRST」の頃と変わらないピュアな勇姿をそのまま映し出した作品とも言えるはずだし、Aile The Shotaがこうして広げ始めた新しい物語に、無条件の期待を寄せられていることが心底誇らしくも思えるのだ。

