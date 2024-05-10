Stray Kids（ストレイキッズ）最新曲「Lose My Breath （Feat. Charlie Puth）」のMVが解禁された。

動画：Stray Kids「Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)」MV

■スキズ新曲でチャーリー・プースとコラボ

「Lose My Breath （Feat. Charlie Puth）」は、本日5月10日に配信リリースされたStray Kidsの最新ナンバー。

Stray Kids内のプロデュースチーム“3RACHA（スリーラチャ）”である、Bang Chan（バンチャン）、Changbin（チャンビン）、HAN（ハン）とアメリカの人気シンガーソングライターであるチャーリー・プース（Charlie Puth）とのコラボによって完成した一曲である。

圧巻のダンスシーンもさることながら、メロディアスな同曲に合わせ切なげな目線を向けたり、繊細な動きを見せる、各メンバーの表情にもMVでは注目してほしい。

■楽曲リンク

2024.05.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)」

詳細はこちら

https://stray-kids.lnk.to/LoseMyBreath

■動画：Stray Kids「Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)」MV