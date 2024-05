チョコレート専門のスタートアップ企業、スプリング&マルベリー(Spring & Mulberry)は2022年3月の設立以来、販路開拓のため、高級コンビニエンスストアチェーンであるフォックストロット(Foxtrot)に売り込み攻勢をかけていた。1年半の商談の末ようやく成約にこぎつけ、2023年11月、自社商品が初めてフォックストロットの売場にお目見えした。スプリング&マルベリー共同創業者のキャスリン・シャー氏は、米モダンリテールの取材に応じ、「この新しい取引先に商品を卸せるようになるまでに大変な努力を要した」と語った。同社はフォックストロット向けに、従来品よりサイズが小さいチョコレートバーを作るのに必要な機械を新たに購入した。また、フォックストロットが指定した食品流通プラットフォームのポッド・フーズ(Pod Foods)と連携し、3カ所の配送センターに在庫を預けた。

マルチブランドストアの魅力

消えた販売チャネル

しかし、フォックストロットが4月23日付で 突然、シカゴやダラスなどの全33店舗を閉鎖 したため、スプリング&マルベリーの未売在庫は現在、誰も購入する相手がいない状態のまま配送センターに置かれているという。「一斉閉店の発表は青天の霹靂だった。発注は先週まで入っていたのに」とシャー氏は話した。「我々は今回の件について、フォックストロットからのeメールによる通知で初めて知った。最初はいたずらメールかと思った」。米国では最近、小売チェーンの経営破綻や営業停止が相次ぎ、商品を納入していた新興ブランドは打撃を被っている。こだわりの食品・飲料メーカーの販路拡大に貢献してきたフォックストロットをはじめ、数年前から次々と設立されたマルチブランド型のチェーンストアの多くがいま、苦境に陥っている。ここ半年のあいだに、独自のコンセプトを打ち出して話題を呼んだ百貨店のショーフィールズ(Showfields)やネイバーフッド・グッズ(Neighborhood Goods)などが資金繰りの悪化で閉店に追い込まれた。4月初旬には、ノンアルコール飲料チェーンのボワソン(Boisson)が破産申請し、全8店舗を閉鎖した。これら小売チェーンの破綻による取引先への影響は、単に商品の納入先を失うだけにとどまらない。厳選された品揃えを誇る専門店の力を借りて事業を拡大するという、新興ブランドの成長戦略の実行を妨げるおそれがある。スプリング&マルベリーが描くオムニチャネル戦略のロードマップにおいて、フォックストロットとの提携はとくに重要な転換点だった。同社はネット直販と食品専門店数軒への卸売から始め、ネイバーフッド・グッズの実店舗でも試験販売を試みたが、同店舗も2024年1月に閉鎖された。「フォックストロットの棚に商品が並ぶことに興奮していた。トレンディで洗練されたブランドをキュレーションした店づくりで定評がある店だったからだ」と、シャー氏はいう。「加えて、フォックストロットに商品を卸すことで、ニューヨークやロサンゼルスなどの大都市以外の市場に進出できるメリットもあった」。スプリング&マルベリーにしてみれば、全米に何千という店舗を展開する大規模チェーンより、直営30数店のフォックストロットのほうがはるかに入り込みやすかっただろう。某プレミアム飲料ブランドの創業者は、匿名を条件に取材に応じ、フォックストロットの突然の閉店はまさに想定外で、失望させられただけでなく、その影響で想定外の出費を強いられたと明かした。「当社はフォックストロットとの提携にあたり、過去45日間にマーケティングやデモンストレーション関連の費用など何万ドルもの投資をしたが、すべて無駄になった。我々にとっては金銭面のみならず、理想的な小売パートナーを失ったという意味で、手痛い損失だ」。この飲料ブランドにとって、フォックストロットおよび2023年に合併したドムズ(Dom’s Kitchen & Market)は、「厳選された品揃えで、流行に敏感な若い高所得消費者の集客力が高い店」としての価値があったという。創業間もない企業は手元資金が潤沢でない場合が多い。食料品チェーンに参入するにはかなりのコストがかかるため、食品・飲料のスタートアップブランドはウォルマート(Walmart)やターゲット(Target)などの小売大手を狙うより、まずは特定地域に拠点を置く小規模チェーンや独立系の事業者を対象に売り込みをかける傾向がある。そういった小売店なら、新興ブランドとの取引を受け入れる可能性が高いうえ、商品を供給するブランド側の在庫コスト負担も少なくてすむからだ。フォックストロット以外にも、新興ブランドに門戸を開いているスーパーやコンビニエンスストアはある。たとえばポップアップ・グローサー(Pop Up Grocer)、ザ・グッズマート(The Goods Mart)、エレウォン(Erewhon)といった高級志向の食品チェーンだ。フォックストロットの複数店舗に商品を卸しているスナック食品ブランドの創業者(匿名希望)によれば、同ブランドは事業規模が拡大したため、法人顧客のうちフォックストロット1社を失ってもさほど大きな痛手ではないという。いまや、ホールフーズ・マーケット(Whole Foods Market)やターゲットなど、相当数の全国チェーンストアを通じて商品を販売するまでに成長したこの食品メーカーだが、フォックストロットとの取引はブランド立ち上げ当初から始まっていた。創業者はこう述べている。「会社を年商1億ドル(約150億円)のブランドに育てるつもりなら、多くの消費者が好んで買い物をする店との契約を取りつけなくてはならない」。つまり、ウォルマートやクローガー(Kroger)など全国小売チェーンへの卸売を目指すということだ。「とはいえ、フォックストロットとの取引実績は、ホールフーズ・マーケットやスプラウツ・ファーマーズ・マーケット(Sprouts Farmers Market)に売り込む際、大いに助けになった」。スプリング&マルベリーのシャー氏によると、取引実績で信用を得たい新興食品ブランドが手始めに狙うべき専門店はほかにも数多くあるという。振り返ってみれば、同社がフォックストロットと契約したのとほぼ同時期に、エレウォンへの商品納入が決まっていたのは幸いだったとシャー氏は語る。「トレンディで革新的、かつエキサイティングなブランドを集めた食のセレクトショップの確立は難しい。それに挑戦したのがフォックストロットとエレウォンだ。結果として、彼らは同規模の地域小売チェーンには真似のできないリソースとリーチを備えた企業に成長した」。シャー氏はエレウォンやポップアップ・グローサーなどについて、「新興食品ブランドが存在感を示せる場を提供する小売チェーンとして、模範となるべき存在だ」と評価する。「そうした輝かしい成功例の代表ともいえるフォックストロットの閉店は衝撃で、本当に心が痛む」。[原文:Foxtrot is the latest retail closure that deals a blow to emerging brands](翻訳:SI Japan、編集:戸田美子)Image via Foxtrot