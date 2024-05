²»¤Ç±Ç²è¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥é¥¤¥Ö²»¶Á¾å±Ç¡×¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÊ¡²¬¤Ç¡¢BLUE GIANT¤ä¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó

福岡の映画館・イオンシネマ福岡の映画上映イベント「“音”で楽しむ!イオンシネマ福岡映画祭≪ライブ音響上映≫」が、2024年6月6日(木)から10日(月)までの期間で開催される。

音で楽しむ「ライブ音響上映」福岡で初開催

全国各地の映画館で行われている「ライブ音響上映」は、一般的な劇場よりも上質な“音”で映画を楽しむ映画祭。劇場内にはライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器が特設されており、厳選された作品の音の臨場感を感じながら、大迫力のライブ感覚で映画鑑賞を楽しめる。

『BLUE GIANT』など全13本を大迫力のサウンドで

ミッドランドスクエア シネマでは初の開催となる今回の注目作品は、⽯塚真⼀による人気ジャズ漫画をアニメーション化した『BLUE GIANT』。ジャズに魅せられた主人公・宮本⼤が世界⼀のジャズプレーヤーを志す、⼼を沸き⽴たせる物語。そして、世界的ジャズピアニストの上原ひろみが手掛けた音楽を「ライブ音響上映」ならではの大迫力のサウンドで楽しめる。

『グレイテスト・ショーマン』や『ボヘミアン・ラプソディ』など定番作品も

また、各地の「ライブ音響上映」で定番となっている人気作品もラインナップ。伝説のエンターテイナー・P.T.バーナムの人生を描いた名作ミュージカル映画『グレイテスト・ショーマン』、伝説的ロックバンド・クイーンとそのフロントマンであるフレディ・マーキュリーの人生を綴った伝記ドラマ『ボヘミアン・ラプソディ』、異例のヒットを記録したインド映画『RRR』など、全13本が上映される。

開催概要

「“音”で楽しむ!イオンシネマ福岡映画祭≪ライブ音響上映≫」

開催期間:2024年6月6日(木)〜6月10日(月)

会場:イオンシネマ福岡

チケット発売:

[WEB販売]5月16日(木)0:00〜

※ワタシアタープラス先行販売なし。

[劇場窓口販売]5月16日(木) 劇場オープン〜

※但し各回、残席がある場合に限る。



<上映作品>

トップガン マーヴェリック/.哀譽ぅ謄好函Ε轡隋璽泪鵝伸BLUE GIANT/〃狆貳 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ/.椒悒潺▲鵝Ε薀廛愁妊/.椒屐Ε沺璽蝓次ONE LOVE/.弌璽譽好/RRR/ゝ‘粟鏤離ンダムSEED FREEDOM/〃狆貳 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム/〃狆貳 ポールプリンセス!!/〃狆貳妊▲ぅ疋螢奪轡絅札屮 LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD/SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE

料金:〆酩 2,500円、∈酩 3,100円

