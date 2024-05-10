来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇５月１３日



０８：５０ 日・マネーストック

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数



◇５月１４日



０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

２１：３０ 米・卸売物価指数

※日・閣議



◇５月１５日



１０：３０ 豪・四半期賃金指数

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ ユーロ・四半期ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・小売売上高

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

※香港，韓国市場が休場



◇５月１６日



０５：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率



◇５月１７日



１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２３：００ 米・景気先行指標総合指数

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○５月１３日



決算発表：大成建<1801>，大林組<1802>，清水建<1803>，パーソルＨＤ<2181>，サントリＢＦ<2587>，日清食ＨＤ<2897>，東レ<3402>，日産化<4021>，東ソー<4042>，日本酸素ＨＤ<4091>，東応化<4186>，塩野義<4507>，東映アニメ<4816>，ブリヂストン<5108>，フジクラ<5803>，楽天銀<5838>，三和ＨＤ<5929>，アズビル<6845>，コンコルディ<7186>，スズキ<7269>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，ヤマハ発<7272>，パンパシＨＤ<7532>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，大日印<7912>，岩谷産<8088>，ふくおかＦＧ<8354>，アコム<8572>，東急<9005>，ＮＸＨＤ<9147>，スクエニＨＤ<9684>，ＳＢＧ<9984>ほか



○５月１４日



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，鹿島<1812>，ヤクルト<2267>，アサヒ<2502>，マクドナルド<2702>，ニチレイ<2871>，三越伊勢丹<3099>，飯田ＧＨＤ<3291>，ネクソン<3659>，王子ＨＤ<3861>，電通グループ<4324>，テルモ<4543>，楽天Ｇ<4755>，出光興産<5019>，ＥＮＥＯＳ<5020>，浜ゴム<5101>，京都ＦＧ<5844>，アマダ<6113>，ＳＭＣ<6273>，荏原<6361>，アルバック<6728>，ソニーＧ<6758>，堀場製<6856>，いすゞ<7202>，メディパル<7459>，ゼンショＨＤ<7550>，サンリオ<8136>，りそなＨＤ<8308>，三井住友トラ<8309>，東京センチュ<8439>，小田急<9007>，阪急阪神<9042>，ＴＢＳＨＤ<9401>，ニトリＨＤ<9843>ほか

※海外企業決算発表：ホーム・デポ，アリババ集団ほか



○５月１５日



決算発表：戸田建<1860>，日清粉Ｇ<2002>，すかいらーく<3197>，オープンＨ<3288>，レゾナックＨＤ<4004>，住友化<4005>，三井化学<4183>，三菱ケミＧ<4188>，エーザイ<4523>，日本ペＨＤ<4612>，ＤＩＣ<4631>，リゾートトラ<4681>，インフロニア<5076>，ニッパツ<5991>，リクルート<6098>，日本郵政<6178>，シャープ<6753>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，ＨＯＹＡ<7741>，朝日インテク<7747>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，三井住友ＦＧ<8316>，みずほＦＧ<8411>，三菱ＨＣキャ<8593>，第一生命ＨＤ<8750>，Ｔ＆ＤＨＤ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，光通信<9435>，東映<9605>，サンドラッグ<9989>ほか

※海外企業決算発表：シスコシステムズほか



○５月１６日



決算発表：ホリイフード<3077>，ヨシタケ<6488>，大同信<6743>，イクヨ<7273>，セキ<7857>

※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズ，ウォルマートほか



○５月１７日



決算発表：サンユ<1841>，イチケン<1847>，東北新社<2329>，大木ヘルス<3417>，相模ゴム<5194>，ＴＹＫ<5363>，アーレスティ<5852>，創健社<7413>，ムサシ<7521>，うかい<7621>



出所：MINKABU PRESS