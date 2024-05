SEVENTEENのベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』がゴールドディスク認定でプラチナ認定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■SEVENTEENのベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』が絶好調!オリコン週間ランキングで2冠達成

SEVENTEENのベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』が、5月10日に日本レコード協会が発表した2024年4月度のゴールドディスク認定でプラチナ認定を受けた。

さらに、5月9日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」(2024年5月13日付)にて34.4万PT で1位を獲得した。週間34.4万PTは海外アーティスト今年度最高週間ポイントを記録している。オリコン週間アルバムランキング(2024年5月13日付)と合わせて2冠となる。2024年4月度のオリコン月間アルバムランキングでも1位に輝いた。

同アルバムはBillboard JAPANが2024年5月8日に公開した(集計期間:2024年4月29日~5月5日)総合アルバム・チャート“Hot Albums”でも総合首位に輝いた。5月8日発表の週間アルバム・セールス・チャートでも初登場1位を記録。当週はアルバム・セールス404,245枚で1位、ダウンロード数1,950DLで2位を獲得した。

そして5月10日0時には公式SNSとHYBE LAVELSのYouTubeチャンネルを通じてベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』に収録されたヒップホップチームの新曲「LALALI」のMVを公開した。このMVにはS.COUPS、WONWOO、MINGYU、VERNONが多様な人々と交わり、騒動を起こす姿が盛り込まれた。都市のあちこちを自由に駆け回るメンバーたちの旅程が華麗な色感、ユーモラスな演出と調和し“ヒップ”な雰囲気を醸し出す。「LALALI」は、どんなことでもできるというSEVENTEENの自信をアグレッシブなEDMを基盤にブームバップとダブステップ要素を加味したサウンドで表現した曲で、MVも何でもでき、望む通りに成し遂げられるヒップホップチームの姿を表現した。

