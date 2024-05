【1周年アニバーサリーイベント】開催日程:6月10日 夕刻場所:スタジオツアー東京内「ホグワーツ城の大広間」【ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アートコレクション】6月16日 発売予定

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパンは、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー)」にて、イベント「1周年アニバーサリー」を6月16日より開催する。

2023年にオープンした「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」は、6月16日に1周年を迎える。オープン以来、アジア初のスタジオツアーとして、日本のみならず世界中から多くのハリー・ポッターファンを魅了した。実際の映画制作者たちによって作られたセットや衣装、小道具のほか、様々なアトラクションを通して魔法体験が楽しめる。

「1周年アニバーサリー」では、アニバーサリーにふさわしい魔法に満ちあふれたグッズやフード等が登場する。そのプレイベントとして、6月10日にスタジオツアー東京内の「ホグワーツ城の大広間」にて特別ゲストとファン200名を招待するスペシャル・イベントも開催。ホグワーツ城の大広間に集まって、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の名シーンのように盛大なお祝いが体験できる。

また、映画のグラフィックデザインを手掛けたグラフィックデザイナー、ミラフォラ・ミナ(Miraphora Mina)氏とエデュアルド・リマ(Eduardo Lima)氏(以下「ミナリマ」)が手掛けた、1周年の限定アートコレクションのアイテムも、オープン記念日の6月16日から発売され、1周年の期間限定のフードメニューやサービスなども順次発表される予定となっている。

1周年をお祝いするスペシャル・プレイベント「1周年アニバーサリーイベント」

開催日時:6月10日夕刻

場所:スタジオツアー東京内「ホグワーツ城の大広間」

応募方法:公式SNS等より案内予定

「スタジオツアー東京」のオープン1周年を記念して、特別ゲストと共に、ホグワーツ魔法魔術学校の大広間で、記念のプレイベントが実施される。映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の名シーンをイメージした、1年の終わりをお祝いするイベントが予定されている。

当日は、朝のオープン時から、イベントの集合時間までの間スタジオツアーに参加できる。また、ノベルティグッズも用意されるとのこと。

※イベント内容は、都合により変更の可能性があります

ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アートコレクション

6月16日 発売予定

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート トートバック」(綿100%)

価格:2,000円

「ミナリマ」のオリジナルアートのトートバック。富士山や桜があしらわれた日本らしいデザインと赤い箔仕上げを施したスタジオツアー東京の1周年記念オリジナルロゴが描かれている。

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ピンバッジ」

価格:1,100円

「ミナリマのオリジナルアートのピンバッジ。ホグワーツ特急の煙の部分が玉虫色に変化するスタジオツアー東京の1周年記念オリジナルロゴが描かれている。「ミナリマ」のオリジナルアートを使用した特注の台紙付き。

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート キーチェーン」

価格:1,000円

「ミナリマ」のオリジナルアートがあしらわれた立体的なデザインのキーチェーン。裏面には東京限定のXロゴ付き。Dクリップで仕上げられている。

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート マグネット」

価格:800円

「ミナリマ」のオリジナルアートがあしらわれた、立体的なデザインのマグネット。

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ポスター」

価格:1,800円

「ミナリマ」のオリジナルアートがあしらわれたポスター。裏面には東京限定のXロゴがあり、赤い箔仕上げを施したスタジオツアー東京の1周年記念オリジナルロゴが描かれている。

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Pub-lishing Rights (C) J.K.R.(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.