Ž¢1ÇÕÌÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤Ž£¸¶Íý¤ò»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤³¤¦±þÍÑ¤¹¤ë¡ÄÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ¬¤È´ù¤ÎÀ°ÆÜ½Ñ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÊÆÅÄ¤Þ¤ê¤Ê¡Ø¤ä¤ëµ¤¤ËÍê¤é¤º¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ °ìÀ¸»È¤¨¤ë¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¡×¤Îµ»½Ñ¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤ò¤ä¤á¤ë
¡Ö¸Â³¦¸úÍÑÄþ¸º(¤Æ¤¤¤²¤ó)¤ÎË¡Â§¡×¤È¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¤Î¾ÃÈñ¼ÔÍýÏÀ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë³µÇ°¤Ç¡¢¡Ö¾ÃÈñºâ1¤ÄÁý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë1¤Ä¤¢¤¿¤ê¤ÎËþÂÅÙ¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1ÇÕÌÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
1ÇÕÌÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë5ÇÕ°û¤ó¤À¾å¤Ç¤Î6ÇÕÌÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢Æ±¤¸1ÇÕ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ëÅÙ¹ç¤¤¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Î¤â»þ´Ö¤â»×¹Í¤â¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤À¤±¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀµÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ñºØ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤òÎã¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð½ñ¤¤ä¤¹¤¤¹õ¥Ú¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ñºØ¤Î¥Ú¥óÎ©¤Æ¤Ë10ËÜÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬1¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ï1ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¤à¤·¤í¡¢¤Û¤«¤ÎÊ¸¶ñ¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡¢¤Ç¤¹¤Í¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢10ËÜ¤Î¹õ¥Ú¥ó¤ò¡¢½ñºØ¤Ë1ËÜ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë1ËÜ¡¢¸¼´Ø¤Ë1ËÜ¡¢³ó¤Ë1ËÜ¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯6ËÜ¤ò²¡¤·Æþ¤ì¤Ë¤Ê¤É¡¢ºÇÅ¬¤Ê°ÌÃÖ¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÅ¬¤Ê³èÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡×¤ÈÂª¤¨¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤¡¦¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡ÊËÉºÒÍÑ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯È÷Ãß¤ÎÌÜ°ÂÎÌ¤Ï2½µ´ÖÊ¬¡£¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÏÇã¤¤¤¹¤®¤Ê¤Î¤Ç¼êÊü¤·¤Æ¡ª¡Ë¡£
¢£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿·¾ðÊó¤Ï°ìÃ¶¼×ÃÇ
Éô²°¤Î¶õ´Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»þ´Ö¡¦Æ¬¤ÎÃæ¤â¤¹¤Ù¤ÆÍ¸Â¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÂç¤¤¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤Þ¤¹¡£
³èÍÑµ¡²ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Ç¾¤ÎÍÆÎÌ¤ÇÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Éô²°¡¦»þ´Ö¡¦Æ¬¤ÎÃæ¤ò¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¡×¤ÇËä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Îã¤¨¤ÐËèÆü¡¢²Ë¤Ä¤Ö¤·¤Ç·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä±½ÏÃ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃÎ¤é¤º¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤¬ÌµÂÌ¤Ê¾ðÊó¤Ç°î¤ì¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨»ö¤ò¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥¯½Ñ¤äÎÁÍýË¡¤Ê¤É¡¢°ì¸«Í±×¤Ê¾ðÊó¤â¡¢¶á¡¹¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ±¤¸¤¯ÌµÂÌ¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Î¼Á¤È¼º¤¦»þ´Ö¤¬¸«¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ðÊó¤ÏÆþ¤ê¸ý¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¸·Áª¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤«ÆÀ¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¾ðÊó¼ý½¸¤¹¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿·¾ðÊó¤Ï°ìÃ¶¼×ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Çº¤ß»ö¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ï³°¤ËÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤òÀ°ÆÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Î¡¦»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³èÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ðº£¤¹¤°¼êÊü¤·¤Æ¡¢¶õ´Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¤´°Î»¤ÎTo Do¤Ï½¸Ãæ¤ÎÂçÅ¨
¡ÖÍ¾·×¤Ê¤â¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤¤Éô²°¤Ï¡¢½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ÛÂ¸¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ä¼«½¬¼¼¤Î¤è¤¦¤ËÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤¤´Ä¶¤È¡¢¼ñÌ£¤Î¤â¤Î¤ä½ñÎà¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Âð¤Î´ù¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ëºÝ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸»þÂå¡¢»î¸³ÊÙ¶¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤Éô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤¬½¸Ãæ¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ç¥¹¥¯¤Ï²ÙÊª¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî¶ÈÂæ¤Ç¤¹¡£
ºî¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥¼¥í¡×¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤±¤ì¤Ð¹¤¤¤Û¤É¡¢ºî¶È¤Ø¤Î½¸ÃæÅÙ¹ç¤¤¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
°Õ¼±Åª¤Ë¥¼¥í¤òºî¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Éô²°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»×¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯´ù¤Î¾å¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Îºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë½¸Ãæ¤ÎÂçÅ¨¤Ê¤Î¤¬¡¢Ì¤´°Î»¤ÎTo Do¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÀÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×
¡ÖÅÅµ¤ÎÁ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¡×
¡Ö±¿Æ°ÉÔÂ¤À¤«¤éÁö¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð»Å»ö¤Î½ñÎà¤ÇÌ¤Äó½Ð¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×
¤Ê¤É¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ëÊÀ³²¤Ç¡¢¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ä¼êÄ¢¤Ê¤É¡¢Æ¬¤Î³°¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÈ¾ÆüÊ¬¡×¤Î¥¼¥í¤òºî¤Ã¤Æ½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë
¡ÖÉÕäµ¤Ë½ñ¤¯¡×¡ÖÂç¤¤ÊÊ¸»ú¤Ç½ñ¤¤¤ÆÊÉ¤ËÅ½¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¸«¤»¤Æ´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤À¤È¡¢Ê¸»ú¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç½¸Ãæ¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¶»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤º¢¤Ë¤Ï¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃÄê¤Î´üÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤é¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¡¼¥È¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥é¡¼¡¦Í½ÄêÉ½¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
Í½Äê¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ë¤â¡Ö¥¼¥í¡×¤ÎÍ¾Çò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³2½µ´Ö¤Î¤´¼«¿È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¤Ç¤Î»Ä¶È¤ä¡¢¿Í¤ÈÄ¹»þ´Ö²ñ¤¦ÌóÂ«¤Ê¤É¡¢Í¾Çò¤Ê¤¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Îºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊª»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¤é¡¢Í½ÄêÉ½¤Ë¥¼¥í¤Î»þ´Ö¤ò°Õ¼±Åª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³¤µ¤»¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤ÇµÙÂ©¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ÎÃ±°Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈ¾ÆüÊ¬¡×¤Î¥¼¥í¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÚÆü¤Ï4Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶èÀÚ¤ë
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¥¼¥í¤Ï¡¢Á´¤¯Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Í§Ã£¤È¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ä¡¢¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¼¡Âè¤Ç¡¢²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ã»¤¹¤®¤Æ¤ÏÁ°¸å¤ÎÍ½Äê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë1Æü°Ê¾å¤ÎµÙ¤ß¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÍß¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÆü¤ò4Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶èÀÚ¤ê¡¢¡ÖµÙÂ©¡¿²È»ö¡¿ÌÜÉ¸Ã£À®¡¿¿Í¤È¤Î¸òÎ®¡×¤Î4Í×ÁÇ¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½µËö¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê4¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤ï¤±¤Þ¤¹¡£
¢ÅÚÍË¸á¸å¡á¡Î²È»ö¡õµÙÂ©¡ÏÁÝ½ü¸å¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢»¶Êâ¤¹¤ë
£ÆüÍË¸áÁ°¡á¡Î¸òÎ®¡ÏÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È¥Ö¥é¥ó¥Á
¤ÆüÍË¸á¸å¡á¡ÎÌÜÉ¸Ã£À®¡Ï»Å»ö¤Î¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¡¢ÆÉ½ñ¤¹¤ë
¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢ÅÚÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
ÊÆÅÄ ¤Þ¤ê¤Ê¡Ê¤³¤á¤À¡¦¤Þ¤ê¤Ê¡Ë
À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
2014Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢½»Í§¾¦»ö¤ËÆþ¼Ò¡£2018Ç¯¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ê¡¼¤Ë½Ð¸þ¡¢¼ýÇ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥Þ¥ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î±¿±Ä¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡£2020Ç¯4·î¤«¤é°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡MBA¤ËÌë´Ö¥³¡¼¥¹¤ÇÄÌ³Ø¤·¡¢2022Ç¯¤Ë·Ð±Ä³Ø½¤»Î¹æ¡ÊMBA¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç¼êÉÔÆ°»º¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÅ¾¿¦¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¤ò¼èÆÀ¡£À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé¤òÊÝ»ý¤·¡¢Éû¶È¤ÇÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢µ»ö¼¹É®¤Û¤«¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ÆÃ£À®¤·¤Æ¤¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ç¤â¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¼Î¤Æ¤Ê¤¤ÊÒ¤Å¤±¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Éô²°¤Î¤»¤¤¡£¡Ù¡Ø¤¢¤Î¿Í¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Éô²°¤Î¤»¤¤¡£¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡ØÊÒÉÕ¤±¤Æ¤ë¤Î¤ËÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅìÂçÂ´¤ÎÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ËÍê¤ó¤À¤éÉô²°¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼ ÊÆÅÄ ¤Þ¤ê¤Ê¡Ë