【USJ:「THANKS LOVE MONTH 2024」】開催期間:5月9日~6月16日

昨年、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)で開催された「サンクス・ラブ・マンス」が、今年も大幅にパワーアップして登場した。

「サンクス・ラブ・マンス」は、コロナ禍で薄れかけていた“感謝の気持ちを伝える”ことにスポットを当てたイベント。2023年に初めて開催され、2024年の今年も開催となった。

今年の「サンクス・ラブ・マンス」は、「いつもありがとう。今思った人は、誰ですか?」がテーマ。自分にとっての「ありがとう」を伝えたい大切な人へ、相手に合った色のギフトフラワーや、スペシャルなメッセージカードを送るプログラムとなっている。開催期間は5月9日から16日まで。

今回は「THANKS LOVE MONTH 2024」開始を記念したプレビューイベントを体験してきたので、レポートしていこう!

パークの仲間たちが集結し「グラマシーパーク」で開催宣言!

オープニングセレモニーは、パークの中心ともいえる「グラマシーパーク」で行われた。まずは合同会社ユー・エス・ジェイの社長CEOであるJ.L.ボニエ氏から、CSR(企業の社会的責任)活動を活発にし、更に社会への貢献を深めたいという趣旨が伝えられた。実は、本プログラムはUSJの新しいCSRスローガンである「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」の一環にもなっているということだ。

続いてスヌーピーやチャーリー・ブラウン、エルモ、クッキーモンスターなどパークの仲間たちが大集合。ゲスト招待客とともに、「ありがとう」の掛け声で「THANKS LOVE MONTH 2024」の開催が宣言された。

MCからは本日の流れが説明され、招待ゲストたちはちょっぴり緊張気味

J.L.ボニエ氏による開会の挨拶

続いて、スヌーピーやチャーリー・ブラウンたちが入場し、一気に盛り上がる!

様々なポーズで楽しませるパークの仲間たち

満面の笑みや照れ笑いなども交えながら開会は宣言された!

そしてマーケティング本部ディレクターの藤井久仁子氏からは、本プログラムがスタートしたきっかけが、毎年5月に母の日や父の日があることから、感謝を伝えるシーズンと考えたと紹介された。

その中で、家族のカタチも多様化している近年では、両親だけでなく普段自分に愛を注いでくれる人にも範囲を拡げ、大切な人に「ありがとう」を伝える「サンクス・ラブ」が誕生したとのことだ。

マーケティング本部ディレクターの藤井氏

「サンクス・ラブ・ステッカー」を胸に貼る藤井氏

パーク内外が「ありがとう」で包まれ笑顔が咲き乱れる!

オープニングセレモニー後は、招待されたゲストがパーク内で様々な体験をしていった。最初は「サンクス・ラブ・フラワーショップ」で、臨時に設置されたお花屋さんから、相手のイメージに合った色の花やカードをプレゼントするというもの。

小さな子どもを連れた家族は無邪気に喜び合い、女性の親友同士のようなグループは少し照れながらも相手への気持ちを次々に伝えていた。さすがに男性ばかりのグループでは、気恥ずかしさを含んだ笑いだったが、それも時間とともに自然な笑顔へと変わっていくのがよくわかる。息子の身体に自然と手を伸ばすお父さんを見ていると、取材で来ている自分の心まで癒やされてくるのを感じた。

「サンクス・ラブ・フラワーショップ」では、花などのプレゼントが選べる

「サンクス・ラブ・ステッカー」を息子たちに貼ってもらってご満悦なお父さん

「サンクス・ラブ・ステッカー」を貼り返された息子もどこか嬉しそう

「サンクス・ラブ・ステッカー」はパーク内でクルーから貰える

また、別エリアでは、スヌーピーやエルモ、ウッドペッカーなどが描かれたステッカーをお互いに貼り合う様子も見学できた。手で渡すだけでなく、直接相手に触れたステッカーが今日一日そこにあるだけで、普段の生活とは違う距離感が生まれてくるのがわかる。

ほかにも、昨年好評だった「サンクス・ラブ・グリーティング」も開催。これは、「サンクス・ラブ・ステッカー」を付けているゲストに気づくと、「サンクス・ラブ・・マンス」をイメージしたブーケを持つキャラクターたちが歓待してくれるというもの。今回は、ウッディ・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカー、エルモとクッキーモンスターが登場し、ゲストとハイタッチしたりハグしあったりして盛り上げてくれた。

なお、招待されたゲストばかりの話をしたが、パーク内ではクルーによる、「サンクス・ラブ・ステッカー」の配布もあった。ただステッカーを配るのではなく、「ありがとう!」を伝える趣旨を説明することで、来場者にも感謝を伝える機会ができるのだ。はじめめは「何だろう?」と疑問を持っていた来場者は、少し戸惑いつつも「いいチャンスかもしれないな」と、納得した感じで聞き入っていた。

ウッディ・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーはカンペキなカップル

エルモとクッキーモンスターはいつでも仲がいい。だから選ばれたのかな?

だがこのプログラムの凄いところは、このようなパークのクルーが一丸となって来場者たちをもてなしているだけではない。この「THANKS LOVE MONTH 2024」の期間中に、USJからクルーへの感謝の気持ちもキチンとカタチにしていた。

最初は、社長CEOであるJ.L.ボニエ氏や人事部長の田口氏から「ありがとう」を伝えられると最初は萎縮してしまうクルーもいた。だが、普段は上下関係があっても、堅苦しい場ではなくたくさんの花に囲まれた「サンクス・ラブ・フラワーショップ」前では、フツーの人と人との関係となり和んだ空気が流れ始める。

余談だが、このプログラムはパーク内だけのプログラムではなく、日本の各地へサプライズ出張もするという。新アトラクションや新エンタメイベントのスタートのような壮大な派手さこそないものの、じんわりと心が温まるようないいプログラムだと思う。来年も再来年も、これからも永遠と続いてほしいと感じた。

普段のボニエ氏では見られないような自然な笑顔(かな?)

受け取るクルーたちも笑顔が溢れる。感謝されて喜ばない人はいないのだ

「THANKS LOVE MONTH 2024」を見ていて感じたのは、やはり感謝というのは伝えなければわからないのだなということ。特に父と息子などは、「ありがとう」を口にすること自体が恥ずかしい関係だが、子どもたちからシールをプレゼントされていたお父さんは、とても幸せそうだった。もし、誰か「ありがとう」を伝えたい相手がいるのであれば、この機会にUSJを訪れてみるのもいいだろう。

なお、USJでは、「モンスターハンター」や「鬼滅の刃」「ヒロアカ」「名探偵コナン」など、コラボアトラクションも数多くあるので、楽しみはそれだけじゃない。特に、「鬼滅の刃」の無限列車編はもうすぐ終わりを迎えるが、パーク内ではコラボメニューなども提供されているので、まだ食べてない人はラストチャンス! ぜひチェックしていただきたい。

「僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D」も7期を楽しむために見ておきたいところ

ファン必見の「鬼滅の刃 XRライド ~夢を駆ける無限列車」はもうすぐ終了

表から見るとわからないが、炭治郎の背中には、ちゃんと禰豆子が隠れている!

「名探偵コナン・ザ・エスケープ」もぜひ体験したいアトラクションのひとつ

「うまい! うまい! 牛鍋&焼きカレーセット」は、やはりたくさんお代わりするべきか?

ドリンクに+450円で煉獄杏寿郎カップをゲット可能

「煉獄杏寿郎のハンバーグプレートセット」は、炎の呼吸をイメージしたケチャップとマスタードが面白い!

「炎柱のオレンジレアチーズケーキ」は、ちゃんと杏寿郎の刀の柄があるぞ

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

TM & (C) 2024 Sesame Workshop

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable