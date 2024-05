土岐麻子が、ソロデビュー20周年イヤーの幕開けを飾るツアーを5月2日に東京・Billboard Live TOKYO、5日に神奈川・Billboard Live YOKOHAMA、7日に大阪・Billboard Live OSAKAの3都市で開催した。2月25日に20周年を迎え、31曲を収めたオールタイムベストアルバム『Peppermint Time 〜20th Anniversary Best〜』を4月24日にリリースした土岐。その特設サイトには今井美樹、奥田民生、ジェーン・スー、TENDRE、TOMOO、Night Tempo、バカリズム、原田知世ら100人以上の各界の著名人からの祝福コメントが並んでおり、土岐の音楽や飾らない人柄が、幅広い人々の心をつかみ続けてきたことがよく伝わってくる。

オールタイム・ベストアルバム『Peppermint Time 〜20th Anniversary Best〜』



2024年4月24日(水)発売購入リンク:https://asab.lnk.to/tokiasako_PeppermintTimeサブスクリプション:https://asab.lnk.to/tokiasako_PT20トレイラー:https://www.youtube.com/watch?v=U8_UZJgtTfA・【初回生産限定盤】CD+DVD(土岐麻子書き下ろしエッセイ付き)RZCB-87129〜30/B \6,000(税抜)・【初回生産限定盤】CD+Blu-ray(土岐麻子書き下ろしエッセイ付き)RZCB-87131〜2/B \6,000(税抜)・【通常盤】CD onlyRZCB-87133〜4 \3,600(税抜)■収録内容CD ※全形態共通Dsc1 -Pepper-01. 美しい顔 (with 礼賛)02. PINK03. Rain Dancer04. トーキョー・ドライブ05. BOYフロム世田谷06. Ice Cream Talk feat. G.RINA07. CAN’T STOP feat.大橋トリオ08. STRIPE09. Gift 〜あなたはマドンナ〜10. Valentine11. 乱反射ガール12. Fancy Time13. smilin’14. モンスターを飼い馴らせ15. SUPERSTAR16. 美しい顔Disc2 -Mint-01. Peppermint Town02. エメラルド03. ドア04. mellow yellow05. NEON FISH06. High Line07. RADIO08. 夏夜のマジック09. 愛のでたらめ10. 都会11. ファンタジア12. NEW YEAR, NEW DAY13. Rendez-vous in '58 (sings with. バカリズム)14. HOME15. 眠れぬ羊 (with TENDRE)DVD / Blu-ray ※2形態共通Toki Asako Special Live “Break Out, Sing Out!” 2023/5/3 @Billboard Live TOKYO2023年5月に行われたビルボードライブツアー『Toki Asako Special Live “Break Out, Sing Out!”』東 京公演の模様を収録!Cry For The Moon / NEON FISH / High Line / PINK / ウィークエンドの手品/ エイリアンズ(with 堀込泰行)/ Rendez-vous in '58(with 堀込泰行)/ 愛のでたらめ / 夏夜のマジック / Gift 〜あなたはマドンナ〜 / HOME / 乱反射ガール