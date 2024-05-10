キャンペーン：ドスパラが最大3万円OFFのPC購入割引クーポンを配布中 クリエイター向けモデルも対象
株式会社サードウェーブは5月10日（金）、PC専門店ドスパラで「夏の準備応援SALE 第1弾」を開始した。クーポンを利用することで、対象製品の購入時に割引が受けられる。
対象となるPCの購入する際、最大3万円引きとなるクーポンを配布中。対象にはクリエイター向けのデスクトップPCやノートPCが含まれている。
ただし3万円引きはゲーミングデスクトップPCに限られ、クリエイター向けのデスクトップPCの場合は、最大1万円のクーポンコードが公開されている。
※価格表記はすべて税込
セール名
夏の準備応援SALE 第1弾
セール期間通販：2024年5月10日（金）11時00分～5月24日（金）10時59分 店舗：2024年5月10日（金）開店～5月23日（木）閉店
対象機種の例
GALLERIA DM5C-IG-C 夏の準備応援 第1弾 特別モデル割引額：5,000円 価格：13万8.980円 主な仕様：Windows 11 Home／Core i5-14400／インテル UHD／16GBメモリ／2TB Gen 4 SSD
GALLERIA DM7C-IG-C 夏の準備応援 第1弾 特別モデル割引額：5,000円 製品ジャンル：クリエイターデスクトップPC 価格：19万3,980円 主な仕様：Windows 11 Home／Core i7-14700／インテル UHD／64GBメモリ／1TB Gen 4 SSD
GALLERIA UA9C-R49-C 夏の準備応援 第1弾 特別モデル割引額：1万円 製品ジャンル：クリエイターデスクトップPC 価格：70万1,980円 主な仕様：Windows 11 Home／Core i9-14900KF／GeForce RTX 4090 24GB／32GBメモリ DDR5／4TB Gen 4 SSD
GALLERIA R5-RL5 夏の準備応援 第1弾 特別モデル割引額：3,000円 製品ジャンル：クリエイターノートPC 価格：21万7,980円 主な仕様：Windows 11 Home／Core i7-13700H／GeForce RTX 4050 6GB LaptopGPU／16GBメモリ／2TB Gen 4 SSD
公式ページ
夏の準備応援SALE 第1弾 対象パソコンで使える、最大3万円OFFのクーポン配布中!｜ドスパラ公式通販サイト