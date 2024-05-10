¤¤¤è¤¤¤èÀµÂÎÈ½ÌÀ¤ÎÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡¡¡Ö²ÖºéÉñ¡×ÅÐ¾ì¤ÇÃíÌÜ¤Îà»°¤¹¤¯¤ßá´Ø·¸
¡¡£±£±Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²ÖºéÉñ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ë¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤ÇÈ½ÌÀ¡££´Æü¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏºÇ¶áÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¸½ºß¤â¡¢ÈÖÁÈ£Ã£Í¤ò¸«¤Æ¡ÖÌ¾»É¤¬±Ç¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£±£³Ç¯¤È£²£°Ç¯¤Ë£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¶ä¹Ô°÷¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö²ÖºéÉñ¡×¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤È¤â¤ËÃÓ°æ¸Í½á»á¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤À¤«¤é²ÄÇ½¤ÊÅ¸³«¡£Í½¹ð±ÇÁü¤äÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤Î¿ÍÊª¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¸å¤í»Ñ¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢È±·Á¡¢À¼¤°¤é¤¤¤·¤«¾ðÊó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££Ô£Â£Ó·Ï¤Ç¼ç±é¤·¤¿ºæ²í¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Î¸«Êý¤À¡£
¡¡¼ç±é¤Îº£ÅÄÈþºùÊ±¤¹¤ëÉñ¤¬¾å»Ê¤ÎÁêÇÏ¡Ê»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÇÌäÂê²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö²ÖºéÉñ¡×¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÅìµþÂè°ì¶ä¹Ô¤Ë¡¢£±£±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¹çÊ»ÏÃ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¹Ô¤Î»º¶ÈÃæ±û¶ä¹Ô¡£¹çÊ»¤Ë¤è¤ê£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÈ¾Âô¤¬¶Ð¤á¤¿ÅìµþÃæ±û¶ä¹Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö²ÖºéÉñ¡×¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤Ï»ºÃæ¶ä¤Î·Ð±Ä´ë²èÉô¼¡Ä¹¤Ê¤ëÈ¾Âô¤ÎÌ¾»É¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö²ÖºéÉñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÆâÀªÎÏÁè¤¤¤Ç°ÅÌö¤¹¤ëÌò°÷¤ÎµªËÜ¡ÊÍ×½á¡Ë¤È¤½¤Î²ûÅá¤Ç¤¢¤ë¾ºÀç¶®Îè»Ò¡ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¤¬Éñ¤é¤Ë±Æ¤ò¤Ê¤²¤«¤±¤ë¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Ç¤Ï¤½¤Î¾ºÀç¶®¤ËÈ¾Âô¤È¤Þ¤ºÀÜÅÀ¤¬À¸¤¸¤¿¡£Í½¹ð±ÇÁü¤Ë¤¢¤Ã¤¿²¹ÀôÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶ËÈë¤Î£²¹Ô¹çÊ»²ñ¹ç¤äÏ·ÊÞÎ¹´Û¤Ø¤ÎÍ»»ñ¤ò½ä¤ê¡¢£²¿Í¤Ï²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£µ¿ÏÇ¤ò¤¿¤À¤¹¾ºÀç¶®¤Ë¡Ö²¼½°¤Î´ª¤°¤ê¡×¤ÈÈ¾Âô¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤ÊÅ¨°Õ¤¬Þú¤à¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢¾ºÀç¶®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶»¤ÎÆâ¤ËÍ°¤¤¤¿¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Æ¤¢¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ë¡£
¡¡¾®Àâ½ªÈ×¤Ë¤ÏÉñ¤ÈÈ¾Âô¤Îà¤Ä¤Ê¤¬¤êá¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÅìµþÂè°ì¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´Ø¤·¡¢¹çÊ»Áê¼ê¤È¤·¤ÆÈ¾Âô¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤à¡£¤½¤ÎàÉð´ïá¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ËÉñ¤é¤¬¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ç¤Ï¡¢Éñ¤¬¾ºÀç¶®¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¯Ç÷¤ë¥·¡¼¥ó¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤ï¤Ð»°¤¹¤¯¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¶ä¹Ô°÷¤ÎÂÐÖµ¤¬¡¢¤É¤¦±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£