コンパクトなのに大容量。ケーブル一体型バッテリー「Anker Power Bank」が6,000円台【Amazonタイムセール祭り】
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年5月10日（金）9:00から5月14日（火）23:59まで「Fashion×レジャータイムセール祭り」を開催中。
現在、コンパクトな見た目からは想像できない20000mAhの大容量バッテリー「Anker Power Bank」やマグネットでピタッとくっつくUGREENのモバイルバッテリー「Magnetic Wireless」などモバイルバッテリー関連のアイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年5月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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20000mAhの大容量と最大22.5Wの出力を実現！「Anker Power Bank」などモバイルバッテリーがお得に購入できるチャンス
Anker Power Bank (20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル) (モバイルバッテリー 20000mAh 22.5W出力 大容量 LEDディスプレイ搭載 USB-Cケーブル内蔵)【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
7,490円
（クーポン利用で500円オフ）
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Anker Power Bank (10000mAh, 30W) (モバイルバッテリー 10000mAh 30W出力 3ポート 大容量 LEDディスプレイ搭載)【USB Power Delivery/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 15 Android MacBook その他各種機器対応 (ブラック)
5,990円
（クーポン利用で500円オフ）
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Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) (モバイルバッテリー 10000mAh 30W出力 大容量 LEDディスプレイ搭載 USB-Cケーブル内蔵 一体型)【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 15 Android MacBook その他各種機器対応 (ブラック)
6,490円
（クーポン利用で500円オフ）
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Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【MFi認証済/PowerIQ搭載/ライトニング端子一体型】 iPhone 14 / 13 / 12 シリーズ (ホワイト)
3,990円
（クーポン利用で500円オフ）
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Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) / 小型 モバイルバッテリー / 5000mAh 30W出力 / コンセント一体型/USB Power Delivery/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合 (ブラック)
5,490円
（ポイントで実質23％オフ）
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＞＞Ankerのアイテム一覧はこちら
マグネットでピタッとくっつくUGREENのモバイルバッテリーが、クーポン利用で1,300円オフ！
UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 7.5W マグネット式ワイヤレス充電対応 50000mAh コンパクト USB-Cポート入出力 USB-C充電ケーブル付き PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone15-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 PB560
4,280円
（クーポン利用で1,300円オフ）
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UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 15W マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh 10N超強力な吸着力 コンパクト USB-C入出力 PD 20W 急速充電対応 60W USB-C充電ケーブル付き PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone15-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 PB561
6,580円
（クーポン利用で1,800円オフ）
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UGREEN 30W モバイルバッテリー 小型 PD対応 10000mAh 大容量 2ポート USB-C＋USB-A 60W USB-C充電ケーブル付き パススルー機能 低電流モード搭載 PSE技術基準適合 iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン タブレット iWatch airpods pro その他 PB502
4,260円
（25％オフ）
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＞＞UGREENのアイテム一覧はこちら
1つのコンセントでデバイスもモバイルバッテリーもフル充電が可能なBelkinの 「MagSafe対応 ワイヤレス モバイルバッテリー」がお得な価格で販売中！
【VGP金賞受賞】Belkin MagSafe対応 ワイヤレス モバイルバッテリー 5000mAh(7.5W) iPhone 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ対応 パススルー充電対応 PSE技術基準適合 機内持ち込み可能 充電用ケーブル同梱 メーカー保証2年 キックスタンド付き ブラック BPD004btBK
5,354円
（11％オフ）
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Belkin Apple Watch モバイルバッテリー 充電器 2-in-1 Apple Watch + iPhone 急速充電 2台同時充電(Apple Watch 7.5W/iPhone 15W) 10000mAh 大容量 Apple Watch/iPhone 2台同時充電 タイプC入出力 パススルー充電対応 小型 軽量 Apple Watch/iPhone全シリーズ対応 ブラック
13,091円
（8％オフ）
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手のひらサイズのコンパクト設計で持ち運びに最適な「Anker Nano Charger」が15％オフ
Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)
1,430円
（15％オフ）
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Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円
（クーポン利用で400円オフ）
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Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) (USB PD 充電器 USB-A & USB-C 3ポート) (ブラック)
7,990円
（クーポン利用で700円オフ）
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「Anker」や「UGREEN」のケーブルが最大20％オフとお買い得！
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 100W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
1,790円
（クーポン利用で10％オフ）
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UGREEN USB-C Lightningケーブル【MFi認証取得 PD対応 1M】急速充電 ライトニングケーブル 高耐久 ナイロン編みiPhone 14 / iPhone 13/12/iPhone 11/iPhone X/iPhone 8 8 Plusなどに対応
1,599円
（20％オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
「AmazonFashion×レジャータイムセール祭り」は、5月14日（火）23:59まで開催中！
Source:AmazonFashion×レジャータイムセール祭り