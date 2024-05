ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、「ミニーマウス」を主役にしたコレクション「ディズニー ミニーマウス コレクション」が登場!

真っ赤なリボンの「ミニーマウス」と、ジューシーなチェリーやラズベリーで表現した、かわいいデザインのルームウェア、寝具をラインナップ。

さらに、愛犬とのおそろいコーデが叶う「CAT&DOG」ラインにも「ミニーマウス」グッズが展開されます☆

gelato pique(ジェラート ピケ)「ディズニー ミニーマウス コレクション」

発売日:2024年5月15日(水)

オンライン発売日:2024年5月15日(水)12:00〜

販売店舗:gelato pique Sleep、GELATO PIQUE CAT&DOG取り扱い店舗、gelato piqueオフィシャルオンラインストアほか

ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、ディズニーの人気キャラクター「ミニーマウス」にフィーチャーしたコレクションが登場。

今回紹介するのは、ディズニーキャラクター「ミニーマウス」をデザインの主役とした「Disney MINNIE MOUSE COLLECTION」

真っ赤なリボンの「ミニーマウス」と、ジューシーなチェリーやラズベリーで表現するレッドの世界観を、ジェラート ピケのグッズでお届け。

キャッチーな総柄のベッドリネンから、ウェアや接触冷感機能付きのアイテムなど全19型をラインナップ。

さらに夏の睡眠を快適にする接触冷感素材の寝具や、愛犬とおそろいコーデが叶う「CAT&DOG」のウェアも揃います。

「ミニーマウス」とジューシーな果物のレッドを組み合わせた、かわいい世界観のコレクションです。

Minnie/プリントワンピース

価格:8,360円(税込)

カラー:オフホワイト、ピンク

サイズ:フリー

販売店舗:ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

フルーツの上にちょこんと座る「ミニーマウス」の総柄プリントがキャッチーな、なめらかなカットソー素材のワンピース。

これからの季節にぴったりなゆったりとしたラインと、自然なフレア感に仕上げられています。

Minnie/ワンポイントTシャツ&ショートパンツセット

価格:11,550円(税込)

カラー:レッド、ピンク

サイズ:フリー

販売店舗:ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

頬杖をついた「ミニーマウス」とロゴが目を惹くワンポイントTシャツは総柄ショートパンツとのセットアップ。

ほんのりフレア感を出したショートパンツのシルエットがポイントです。

レッドはチェリー、ピンクはラズベリーのモチーフと「ミニーマウス」を組み合わせたアートになっています。

【オフィシャルサイト・MASH STORE限定】Minnie/ジャガードプルオーバー&ショートパンツセット

価格:16,500円(税込)

カラー:ピンク、チャコールグレー

サイズ:フリー

販売店舗:ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」

頬杖をついて、ちょこんとかわいく座っているジャカードを背中にあしらったプルオーバーと、「ミニーマウス」がいつもはいているスカートをイメージしたドット柄ショートパンツのセット。

毛足が短く、しっとりとなめらかな質感が特徴の’スムーズィー’素材を使用。

プルオーバーのフロントにはGELATO PIQUEのロゴジャカード入りです。

【Sleep】Minnie/プリント3点セット(シングル)

価格:15,950円(税込)

プリントピローケース単品価格:2,970円(税込)

カラー:オフホワイト、ピンク

サイズ:シングル

販売店舗:gelato pique Sleep 取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

コットン100%の柔らかくなめらかな風合いが心地いい、オールシーズン使えるシングルサイズの寝具セット。

ピローケースと掛けカバー、ボックスシーツの3点セットです。

「ミニーマウス」らしい赤色を効かせたキュートなデザインがポイント。

色は2色展開で、オフホワイトはチェリー×ミニーマウス柄、ピンクはラズベリー×ミニーマウス柄があしらわれています。

プリントピローケース単品での購入も可能です。

【Sleep】Minnie/接触冷感プリント敷きパッド

価格:シングル 9,900円(税込)、セミダブル 10,890円(税込)、ダブル 11,990円(税込)

カラー:オフホワイト、ピンク

販売店舗:gelato pique Sleep 取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

肌に触れるとひんやり心地いい、接触冷感素材を使用した敷きパッドです。

肌に触れるたびひんやり涼しい冷感性のある生地を使用しているので、蒸し暑い夏の夜も快適に過ごせます。

【Sleep】Minnie/ジャガードハーフケット

価格:11,990円(税込)

カラー:ピンク、レッド

サイズ:フリー

販売店舗:gelato pique Sleep 取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

クリームと「ミニーマウス」の組み合わせが甘く、かわいいハーフケット。

インテリアに映える大胆なジャカード柄に、ふんわりライトな’エアリーモコ’素材のさらっとした肌触りがポイント。

色はラズベリー柄のピンクと、チェリー柄のレッドの2色展開です。

【Sleep】Minnie/ジャガードピローケース

価格:6,820円(税込)

カラー:ピンク、レッド

サイズ:フリー

販売店舗:gelato pique Sleep 取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

「ミニーマウス」をジャガードであしらい、リボンは立体的に仕上げたキャッチーなピローケース。

ふんわりライトな’エアリーモコ’素材のさらっとした肌触りで心地よい眠りを届けます。

グッズ

販売店舗:gelato pique Sleep 取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

【Sleep】Minnie/クッション

価格:9,680円(税込)

カラー:レッド

サイズ:フリー

ふんわり柔らかな’ベビモコ’素材を使用した「ミニーマウス」のクッション。

厚みを少し抑えることで抱き心地よく仕上げています。

「ミニーマウス」のチャームポイントでもあるリボンと、頬杖をついてちょこんとかわいく座っているポーズがこだわりポイントです。

【Sleep】Minnie/アイマスク

価格:4,290円(税込)

カラー:レッド

サイズ:フリー

「ミニーマウス」のかわいい表情と、赤いぷっくりとしたリボンを立体的にあしらったアイマスク。

ゴム部分に「ミニーマウス」のスカートとお揃いの赤×白のドット柄をあしらい、細部までかわいさを詰め込んでいます。

【Sleep】Minnie/ルームシューズ

価格:4,950円(税込)

カラー:レッド

サイズ:フリー

華奢な印象のヒール付きルームシューズも登場。

大ぶりのリボンが目を惹く、履いているだけで心が華やぎそうなデザインです。

【Sleep】Minnie/ヘアドライグローブ

価格:4,290円(税込)

カラー:オフホワイト

サイズ:フリー

販売店舗:gelato pique Sleep 取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

「ミニーマウス」の赤いリボン付きグローブをモチーフにしたヘアドライグローブです。

吸水性のある’ベビモコ’素材を使用しているので、ドライヤーの時短アイテムとして重宝します。

グローブ型なのでドライヤーをかけながら手にはめて使用できるので便利です。

【Sleep】Minnie/ヘアバンド

価格:3,960円(税込)

カラー:レッド

サイズ:フリー

販売店舗:gelato pique Sleep 取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

「ミニーマウス」の気分でおうち時間を楽しめる、ふんわりとした肌触りのヘアバンド。

ゴム部分には「ミニーマウス」のスカートとお揃いの赤×白のドット柄をあしらっています。

「ミニーマウス」コレクションのルームウェアとコーディネートするのがおすすめです。

【Sleep】Minnie/バスポンチョ

価格:11,440円(税込)

カラー:レッド

サイズ:フリー

販売店舗:gelato pique Sleep 取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

大きな耳とぷっくりとしたリボンをあしらったフード付きのバスポンチョ。

「ミニーマウス」のスカートをイメージした赤×白のドット柄は、着るだけで「ミニーマウス」の気分になれるデザイン。

背面にはGELATO PIQUEのブランドロゴが入っています。

吸水性のある’エアリーモコ’素材を使用しているので、バス&シャワータイムが増えるこれからの季節に便利です。

「CAT&DOG」シリーズでは、「ミニーマウス」ケープが展開されているので、愛犬とのお揃いコーディネートを楽しめます。

【CAT&DOGシリーズ】Minnie/スムーズィーケープ

価格:6,820円(税込)

カラー:ピンク、レッド

サイズ:S、M、L

販売店舗:GELATO PIQUE CAT&DOG取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

「ミニーマウス」のかわいさをまとう’スムーズィー’素材のケープ。

お腹周りはベルト仕様なので着脱がしやすく、歩いてもずれにくいデザインです。

「ミニーマウス」のスカートをイメージしたドット柄をあしらい、背中にはGELATO PIQUEのロゴジャカード入り。

レディースグッズのバスポンチョとお揃いが楽しめるウェアです。

【CAT&DOGシリーズ】Minnie/COOLプルオーバー

価格:4,290円(税込)

カラー:オフホワイト、ピンク

サイズ:S、M、L

販売店舗:GELATO PIQUE CAT&DOG取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

「ミニーマウス」とフルーツ柄を散りばめた接触冷感素材のプルオーバー。

夏にひんやり心地いい、接触冷感素材を使用したなめらかな素材のプルオーバーは、抱っこする飼い主さんにも嬉しいグッズです。

【CAT&DOGシリーズ】Minnie/COOLマット

価格:5,280円(税込)

カラー:オフホワイト、ピンク

サイズ:フリー

販売店舗:GELATO PIQUE CAT&DOG取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINE

「ミニーマウス」とフルーツ柄がかわいい接触冷感素材のマット。

お揃いの柄を使用した接触冷感のCOOLマットは、キャリーや車で移動するときにも持ち運びやすい、45×60cmのコンパクトなサイズです。

ディズニーキャラクター「ミニーマウス」をデザインの主役とした、真っ赤なリボンの「ミニーマウス」と、ジューシーなチェリーやラズベリーで表現するコレクション。

2024年5月15日(水)から発売される、gelato pique(ジェラート ピケ)「ディズニー ミニーマウス コレクション」の紹介でした☆

© Disney

※在庫については各店舗まで問い合わせください

※本コレクションの購入は、各サイズ・各カラー1人1点限りとなります

