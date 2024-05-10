東海地区最大のライブサーキット『SAKAE SP-RING 2024』BIGMAMA、崎山蒼志ら 第4弾出演アーティスト56組を発表
2024年6月1日（土）・2日（日）に名古屋・栄 一帯のライブハウス・クラブ等を中心に行う、東海地区最大のオムニバス・ライブサーキット『SAKAE SP-RING 2024』（読み：サカエスプリング ニーゼロニーヨン）の第4弾出演アーティスト56組が決定した。
第4弾出演アーティスト 56組（50音順）
あくあ ゆい / 雨のパレード / 安藤祐輝 / 遠坂めぐ / えんぷてい / Organic Call / Awkmiu / kasa. / KADOMACHI / カネヨリマサル / からあげ弁当 / けーたと黒川。 / #KT ちゃん / コトノハタラズ / 小林柊矢 / GOLDEN TYME / 崎山蒼志 / Sala / The Slumbers / Chevon / 終活クラブ / SYUN / gb / スーパー登山部 / THREE1989 / somei / 超☆社会的サンダル / chilldspot / 月追う彼方 / 鉄風東京 / とけた電球 / Drive Boy / NALUCK / NELKE / のうへる / Barbara / パパリガン / BIGMAMA / Fish and Lips / FASE / フリージアン / Furui Riho / Bocchi / まんぷく / ミイ / Mississippi Khaki Hair / 水咲加奈 / ミセラ / Mega Shinnosuke / 夕方と猫 / YUCARI / リスキーシフト / リュックと添い寝ごはん / Leina / レトロマイガール！！ / ワンダフル放送局
『SAKAE SP-RING 2024』6月1日（土）
『SAKAE SP-RING 2024』6月2日（日）
チケットは、イープラスほか各プレイガイドにて一般発売中。（電子チケットのみの販売）