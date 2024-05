8月23日・24日・25日の3日間、山口きらら博記念公園にて開催される『10th WILD BUNCH FEST. 2024』の出演アーティストが発表された。

写真:「#おかげさまで10回目」5月10日正午に解禁された出演アーティスト

■今年で10回目を迎えるワイバン!

“ワイバン”の愛称で親しまれる『WILD BUNCH FEST.』も今年で記念すべき10回目を迎える。

『10th WILD BUNCH FEST. 2024』と題し、豪華ラインナップが勢揃いしている(詳細は下記を参照)。

なお、同公演チケットを本日5月10日(金)18時~5月31日(金)23:59まで、オフィシャル最速先行として販売スタート。興味のある方は早々にチェックしてほしい。

■8/23(金)出演者 ※50音順

新しい学校のリーダーズ

imase

Omoinotake

キタニタツヤ

ケプラ

Ken Yokoyama

サバシスター

SiM

シャイトープ

水曜日のカンパネラ

Vaundy

BE:FIRST

羊文学

FOMARE

ブランデー戦記

BLUE ENCOUNT

HEY-SMITH

マキシマム ザ ホルモン

宮本浩次

Lucky Kilimanjaro

WurtS

■8/24(土)出演者 ※50音順

AI

Aile The Shota

ammo

川崎鷹也

キュウソネコカミ

クリープハイプ

go!go!vanillas

Conton Candy

Saucy Dog

サカナクション

SUPER BEAVER

sumika

Chilli Beans.

Tempalay

なきごと

NEE

ねぐせ。

フレデリック

PEDRO

bokula.

緑黄色社会

■8/25(日)出演者 ※50音順

[Alexandros]

打首獄門同好会

THE ORAL CIGARETTES

オレンジスパイニクラブ

神はサイコロを振らない

Kroi

Chevon

SIX LOUNGE

Tani Yuuki

チョーキューメイ

TOMOO

Dragon Ash

Novelbright

花冷え。

ハンブレッダーズ

04 Limited Sazabys

MY FIRST STORY

マカロニえんぴつ

Maki

マルシィ

ヤングスキニー

■ライブ情報

『10th WILD BUNCH FEST. 2024』

(読み:ワイルド・バンチ・フェス・ニセンニジュウヨン)

日程:

8/23(金)・24(土)・25(日)

10:00開場 / 11:30開演 / 20:00終演予定

※雨天決行。

※開場/開演/終演時間は変更になる場合がございます。時間変更に伴うチケットの払戻は行いませんので予めご了承ください。

※出演アーティストのキャンセル・変更があった場合でも、チケットの払戻は一切行いませんので予めご了承ください。

会場:

山口きらら博記念公園

https://www.kirara-memorial-park.jp/access/

【チケット オフィシャル最速先行販売開始】

2024年5月10日(金)18:00~2024年5月31日(金)23:59まで

https://www.wildbunchfest.jp/tickets/

『10th WILD BUNCH FEST. 2024』OFFICIAL SITE

https://www.wildbunchfest.jp/