【ワイバン】Vaundy、BE:FIRST、SUPER BEAVER、sumikaなど『10th WILD BUNCH FEST. 2024』出演アーティスト発表
8月23日・24日・25日の3日間、山口きらら博記念公園にて開催される『10th WILD BUNCH FEST. 2024』の出演アーティストが発表された。
写真：「#おかげさまで10回目」5月10日正午に解禁された出演アーティスト
■今年で10回目を迎えるワイバン！
“ワイバン”の愛称で親しまれる『WILD BUNCH FEST.』も今年で記念すべき10回目を迎える。
『10th WILD BUNCH FEST. 2024』と題し、豪華ラインナップが勢揃いしている（詳細は下記を参照）。
なお、同公演チケットを本日5月10日（金）18時～5月31日（金）23:59まで、オフィシャル最速先行として販売スタート。興味のある方は早々にチェックしてほしい。
■8/23（金）出演者 ※50音順
新しい学校のリーダーズ
imase
Omoinotake
キタニタツヤ
ケプラ
Ken Yokoyama
サバシスター
SiM
シャイトープ
水曜日のカンパネラ
Vaundy
BE:FIRST
羊文学
FOMARE
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT
HEY-SMITH
マキシマム ザ ホルモン
宮本浩次
Lucky Kilimanjaro
WurtS
■8/24（土）出演者 ※50音順
AI
Aile The Shota
ammo
川崎鷹也
キュウソネコカミ
クリープハイプ
go!go!vanillas
Conton Candy
Saucy Dog
サカナクション
SUPER BEAVER
sumika
Chilli Beans.
Tempalay
なきごと
NEE
ねぐせ。
フレデリック
PEDRO
bokula.
緑黄色社会
■8/25（日）出演者 ※50音順
[Alexandros]
打首獄門同好会
THE ORAL CIGARETTES
オレンジスパイニクラブ
神はサイコロを振らない
Kroi
Chevon
SIX LOUNGE
Tani Yuuki
チョーキューメイ
TOMOO
Dragon Ash
Novelbright
花冷え。
ハンブレッダーズ
04 Limited Sazabys
MY FIRST STORY
マカロニえんぴつ
Maki
マルシィ
ヤングスキニー
■ライブ情報
『10th WILD BUNCH FEST. 2024』
（読み：ワイルド・バンチ・フェス・ニセンニジュウヨン）
日程：
8/23（金）・24（土）・25（日）
10:00開場 / 11:30開演 / 20:00終演予定
※雨天決行。
※開場/開演/終演時間は変更になる場合がございます。時間変更に伴うチケットの払戻は行いませんので予めご了承ください。
※出演アーティストのキャンセル・変更があった場合でも、チケットの払戻は一切行いませんので予めご了承ください。
会場：
山口きらら博記念公園
https://www.kirara-memorial-park.jp/access/
【チケット オフィシャル最速先行販売開始】
2024年5月10日（金）18:00～2024年5月31日（金）23:59まで
https://www.wildbunchfest.jp/tickets/
『10th WILD BUNCH FEST. 2024』OFFICIAL SITE
https://www.wildbunchfest.jp/