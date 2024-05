&TEAM、初の日本アリーナツアーのポスターを公開！堂々としたメンバーの姿に視線釘付け

5月7日(火)に開催された&TEAM 1stシングル「五月雨 (Samidare)」のショーケース内で解禁された&TEAM初のアリーナツアー「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」のポスターが公開された。公開されたポスターには、統一感のあるモノトーンの衣装に身を包み、「'SECOND TO NONE'(誰にも負けない)」というツアータイトルを表すような堂々としたメンバーの姿が収められている。

「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」は、東京・有明アリーナ、兵庫・神戸ワールド記念ホール、福岡・マリンメッセ福岡B館、愛知・ポートメッセなごや 第1展示館の4都市8公演がすでに発表されており、5月13日(月)より&TEAM OFFICIAL FANCLUB LUNE MEMBERSHIP会員先行抽選受付がスタートする。今年3月に完走した「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'FIRST PAW PRINT'」から、さらに成長した&TEAMの姿が見られること間違いなしの本公演に期待が高まる。

■公演概要

「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」

●東京

有明アリーナ

・2024年7月20日(土) 開場 16:30/開演 17:30

・2024年7月21日(日) 開場 16:30/開演 17:30



●兵庫

神戸ワールド記念ホール

・2024年7月25日(木) 開場 17:30/開演 18:30

・2024年7月26日(金) 開場 17:30/開演 18:30



●福岡

マリンメッセ福岡B館

・2024年8月17日(土) 開場 16:30/開演 17:30

・2024年8月18日(日) 開場 16:30/開演 17:30



●愛知

ポートメッセなごや 第1展示館

・2024年9月28日(土) 開場 16:00/開演 17:30

・2024年9月29日(日) 開場 16:00/開演 17:30



※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※その際、チケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。



【チケット料金】

・指定席:14,800円(税込)



・プレミアムシート (アップグレードチケット)

LUNE Membership限定:25,800円(税込)

※指定席14,800円+アップグレードチケット11,000円



※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。



【&TEAM OFFICIAL FANCLUB LUNE MEMBERSHIP会員先行抽選受付】

受付期間:2024年5月13日(月)13:00~5月22日(水)23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。



【抽選結果確認・入金期間】

2024年5月29日(水)11:00~6月2日(日)23:00まで

※公演およびチケット先行の詳細は、&TEAMオフィシャルサイトにてご確認ください。



