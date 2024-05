ウィル・スミスとマーティン・ローレンスが出演する映画『バッドボーイズ RIDE OR DIE』(6月21日公開)が、期間中いつでも1,100円で鑑賞できるauスマートパスプレミアム会員限定キャンペーンの対象作品になった。シリーズ最新作となる映画『バッドボーイズ RIDE OR DIE』マイケル・ベイ監督の映画監督デビュー作として1995年に公開された『バッドボーイズ』。その後シリーズ化され、『バッドボーイズ RIDE OR DIE』は『バッドボーイズ フォー・ライフ』(2020)の続編でシリーズ4作目となる。

マイアミを舞台に、ウィル・スミス、マーティン・ローレンスが挑んだ作品は、カーアクションと銃撃戦をたっぷりと盛り込み、身体をフルに使った体当たりの映像でバディ・アクション映画の真髄を伝え、“ジェリー・ブラッカイマー&マイケル・ベイ”コンビの金字塔を打ち立てた。同時に、ウィル・スミスを一躍ハリウッドのスターダムに押し上げ、2003年公開の『バッドボーイズ 2バッド』で再びブラッカイマー&ベイがタッグ。2020年に公開された第3弾の『バッドボーイズ フォーライフ』はアディル・エル・アルビ、ビラル・ファラーという若手監督コンビにバトンが渡され、それまでのシリーズ累計4億ドルの記録を1作品でたたき出すという大ヒット作になった。最新作『バッドボーイズ RIDE OR DIE』では、マイアミ市警のバッドボーイズことマイク(ウィル・スミス)とマーカス(マーティン・ローレンス)の上司、故ハワード警部(ジョー・パントリアーノ)に麻薬カルテルと関係があったという汚職疑惑がかけられる。無実の罪を着せられた彼のために、独自に捜査を始めた2人は、容疑者として警察からも敵組織からも追われる身に。上司が残した最後のメッセージ「内部に黒幕がいる。誰も信じるな」という言葉を胸に、命がけの戦いがマイアミを離れて繰り広げられる。複数の作品で展開中の同キャンペーン。auスマートパスプレミアム会員(同伴者1名まで)を対象に全国のTOHOシネマズ、ユナイテッド・シネマ、シネプレックス、コロナシネマワールドなどで実施し、期間中であれば、何度でも一般・大学生1,100円、高校生以下は900円で鑑賞することができる。