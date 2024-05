独占コメント到着！Palette Parade、定期公演『Start on Parade』スタート＆6月発売EPタイトルと全国ツアー日程も発表

4人組アイドルグループ・Palette Parade(パレット パレード)が、5月9日にAKIBAカルチャーズ劇場にて定期公演『Start on Parade』をスタートした。

初回となる今公演では、同事務所の『真っ白なキャンバス』をゲストに、アニソンカバーやコラボステージなど、それぞれのライブパートで会場を盛り上げた。

また、グループ初となるEPリリースの作品タイトルと、全国ツアーの詳細も発表された。

【メンバー 比嘉ゆめの コメント】

Palette Paradeの初めての定期公演『Start on Parade』がスタートしました。初回公演では真っ白なキャンバスさんにゲスト出演して頂き、公演中にはPalette Parade初のリリースとなるEPのタイトルとツアー詳細を発表させて頂きました!EPには新曲も入っていて沢山の方に手に取って頂きたいのはもちろん、ツアーでは私の出身地、栃木県での開催も決定したのでとても楽しみです!定期公演『Start on Parade』もこれから盛り上げていくので是非みなさん遊びに来てほしいです!

【1st EP・全国ツアー・定期公演情報】

◆Palette Parade 1st EP「プレパレード」・プレパレード TYPE-A AIPA-001 \1,500(税込)・プレパレード TYPE-B AIPA-002 \1,500(税込)発売元:PALETTE Label販売元:ダイキサウンド株式会社

【収録曲】TYPE-A/TYPE-B(収録内容同じ)01.My Way My Beat02.おとなだもの03.未来図04.My Way My Beat(instrumental)05.おとなだもの(instrumental)06.未来図(instrumental) ◆Palette Parade 全国ツアー2024 『Hungry Journey』2024年6月8日(土)会場:渋谷WWW X2024年6月30日(日)会場:広島SIX ONE Live STAR2024年7月7日(日)会場:福岡DRUM SON2024年7月20日(土)会場:大阪Banana Hall2024年7月28日(日)会場:名古屋RAD HALL2024年8月11日(日)会場:宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2 ◆アキバカルチャーズ劇場 定期公演情報Palette Parad定期公演『Start on Parade』2024年6月7日(金)2024年7月5日(金)2024年8月2日(金)etc