DeNAは10日、5月17日〜19日の中日戦で実施する新しいスペシャルイベント『B-PARTY』イベント期間中の5月18日、19日の試合終了後に開催するイベント「AFTER GAME B-PARTY」の出演アーティストが決定したと発表した。グラウンド内に日本レゲエシーンを長年牽引していたグループ「Mighty Crown」のサウンドシステムやDJステージを設置し、迫力のあるサウンドを楽しめる他、キッチンカーやビール販売の売り子販売員が提供するFOODやDRINKを横浜スタジアムのグラウンドで味わうことができる。

■「AFTER GAME B-PARTY」 出演アーティスト・5月18日(土)CHOZEN LEEDJ JIN (RHYMESTER / breakthrough)DJ RAMDJ TYIIGASCORCHER Hi Fi (STICKO & COJIE of Mighty Crown)・5月19日(日)Bim One Production feat. MC JA-GE and ADD (ORESKABAND)DJ HIROSHIなかむらみなみ & andrewセク山ZEN-LA ROCK※アルファベット順※出演順は未定※出演者は予告なく変更となる場合あり