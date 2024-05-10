5月25日（土）・26日（日）に横浜赤レンガ倉庫で開催、『GREENROOM FESTIVAL’24』エリアMAPを公開
2024年5月25日（土）・26日（日）に横浜赤レンガ倉庫で開催される、MUSICとARTのカルチャーフェスティバル『GREENROOM FESTIVAL’24』のエリアMAPが公開された。
「GOOD WAVE」「BLUE SKY」「RED BRICK」「PORT LOUNGE」の4ステージで、注目の海外アーティストをむかえ、総勢38組の豪華アーティストが2日間、熱いパフォーマンスを繰り広げる。
その他にも「ART CONTAINER」「SURF MARKET」「ART GALLERY」「FOOD AREA」などサーフカルチャーを存分に堪能できるエリアが充実。
なお、チケットは全券種ソールドアウトしている。
【GOOD WAVE】
GREENROOM FESTIVALの メインステージGOOD WAVE。 海をみながらアーティストが奏でる最高のライブ体験
【BLUE SKY】
⻘空と共に楽しむライブは、 日常では味わえない開放感、おしゃれな装飾に包まれたBLUE SKY STAGE
【RED BRICK】
赤レンガ倉庫をバックに、横浜に響くGOOD MUSIC、RED BRICK STAGE
【PORT LOUNGE】
Letʼs Dance! 極上のサンセットとチルアウトタイム
【ART CONTAINER】
クリエイティブなブランドがコンテナにカルチャーを表現するアートコンテナ
【SURF MARKET】
ビーチグッズが揃うサーフマーケット
【ART GALLERY】
カルチャーを牽引するアーティストの作品に出逢えるART GALLERY
【FOOD AREA】
美味しいフードやお酒が自由に楽しめるフードエリア